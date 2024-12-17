Sudan'daki Kolera Salgını: Ölü Sayısı 1235'e Ulaştı

Sudan'daki Kolera Salgını Tehlikeli Boyutlara Ulaşıyor

Sudan'daki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1235 olarak bildirildi. Sudan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede toplam kolera vaka sayısının 47 bin 366'ya ulaştığı belirtiliyor.

Haziranda başlayan yağışlar ve sellerin koleranın yayılmasına müsaade ettiğine dikkat çeken yetkililer, 12 Ağustos tarihinde kolerayı salgın hastalık olarak ilan etti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), 1 Ekim tarihi itibarıyla 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirdi. Aynı zamanda, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 5 Ekim tarihinde Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini açıkladı.

Savaşın devam ettiği Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmaması nedeniyle salgın hastalıkların yayılması, halkın yaşamını daha karmaşık hale getiriyor.