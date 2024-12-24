Sudan'daki Kolera Salgını: Ölüm Sayısı 1258'i Buldu

Kolera Salgını Sudan'da Felakete Yol Açıyor

Sudan'da kolera salgınından ölenlerin sayısı 1258'e ulaştı. Sudan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede toplam kolera vakası 48 bin 598 olarak kaydedildi.

Salgının Yayılma Nedenleri

Haziranda başlayan yoğun yağışlar ve seller, koleranın hızla yayılmasına zemin hazırladı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta durumu salgın olarak ilan etti.

Birleşmiş Milletler'in Uyarıları ve Yardım Çabaları

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 1 Ekim tarihinde 3.4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Salgınla mücadele amacıyla BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 5 Ekim'de Sudan'a 1.4 milyon doz kolera aşısı gönderdi.

Sağlık Sistemi ve Salgın Hastalıklar

Savaşın devam ettiği Sudan'da, sağlık sisteminin etkin çalışmaması, salgın hastalıkların yayılmasını tetikleyerek insanların yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor.