DOLAR
34,9 -0,52%
EURO
36,28 -0,23%
ALTIN
2.951,23 0,26%
BITCOIN
3.453.852,61 -1,69%

Sudan'daki Kolera Salgını: Ölüm Sayısı 1258'i Buldu

Sudan'daki kolera salgınında ölü sayısı 1258'e yükseldi. Salgın, ülkedeki yağışlar ve sağlık sistemindeki çöküşle ağırlaşıyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 23:56
Sudan'daki Kolera Salgını: Ölüm Sayısı 1258'i Buldu

Kolera Salgını Sudan'da Felakete Yol Açıyor

Sudan'da kolera salgınından ölenlerin sayısı 1258'e ulaştı. Sudan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede toplam kolera vakası 48 bin 598 olarak kaydedildi.

Salgının Yayılma Nedenleri

Haziranda başlayan yoğun yağışlar ve seller, koleranın hızla yayılmasına zemin hazırladı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta durumu salgın olarak ilan etti.

Birleşmiş Milletler'in Uyarıları ve Yardım Çabaları

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 1 Ekim tarihinde 3.4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Salgınla mücadele amacıyla BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 5 Ekim'de Sudan'a 1.4 milyon doz kolera aşısı gönderdi.

Sağlık Sistemi ve Salgın Hastalıklar

Savaşın devam ettiği Sudan'da, sağlık sisteminin etkin çalışmaması, salgın hastalıkların yayılmasını tetikleyerek insanların yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor.

İLGİLİ HABERLER

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'da Yangın: İtfaiye, Mahsur Kalan İki Kişiyi Kurtardı
2
Bakan Yerlikaya'dan Patlama Açıklaması: Vefat Sayısı 11
3
Vatikan'da Kutsal Kapı Açıldı, Jübile Yılı Başladı
4
İzmir'de Babasını Vuran G.S. Aranıyor
5
Beyoğlu'nda Annesini Öldüren Zanlı İfadesini Verdi
6
Turistik Doğu Ekspresi İlk Seferini Kars'a Gerçekleştirdi

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak