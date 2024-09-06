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Sudan'daki Korkunç İnsan Hakları İhlalleri: BM Raporu Açıkladı

BM, Sudan'daki çatışmalarda korkunç insan hakları ihlallerini belgeledi ve uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 13:10
Sudan'daki Korkunç İnsan Hakları İhlalleri: BM Raporu Açıkladı

BM Raporu: Sudan'daki İnsan Hakları İhlalleri

Birleşmiş Milletler (BM) Sudan Uluslararası Bağımsız Araştırma Misyonu, Nisan 2023 itibarıyla Sudan'da gerçekleşen çatışmalara dair kapsamlı bir rapor yayımladı. Raporda, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süregelen savaşın, korkunç insan hakları ihlalleri ve savaş suçları ile dolu olduğu belirtildi.

Tarafların Suçları

BM araştırmaları, savaşan tarafların sivillere, okullara ve hastanelere yönelik ayrım gözetmeyen saldırılarda bulunduğunu, bu durumun birçok savaş suçunu ve insanlığa karşı suçları kapsadığını ortaya koydu. HDK ve müttefiklerinin tecavüz ve yağma gibi suçlar işlediği, ayrıca sivil nüfusu yerinden ettiği ve çocukların çatışmalarda kullanılmasına yönelik ciddi endişelerin bulunduğu vurgulandı.

İnsani Kriz Derinleşiyor

Rapor, çatışmaların Sudan'daki 18 eyaletten 14'üne yayıldığını ve on binlerce sivilin ölümüne yazık olduğunu belirtiyor. Yaklaşık 8 milyon insanın yerinden edilmesi ile 2 milyon kişinin komşu ülkelere kaçtığı belirtiliyor. Ayrıca, savaşan tarafların insani yardımlara erişimi engelleyerek krizi daha da kötüleştirdiği kaydedildi.

Uluslararası Müdahale Çağrısı

BM Sudan Uluslararası Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Mohamed Chande Othman, raporun bulgularının aciliyetini vurgulayarak, sivilleri korumak için bağımsız ve tarafsız bir güç konuşlandırılmasının zorunlu olduğunu ifade etti. Othman, uluslararası toplumun Sudan'daki hakları korumak için destek vermesi gerektiğini belirtti.

Sonuç

Othman, tüm tarafların uluslararası yükümlülüklere uyması ve sivil nüfusa yönelik saldırıları derhal durdurması çağrısında bulundu. Sudan halkının barış, refah ve insan haklarına saygıyı talep ettiğini dile getirdi.

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