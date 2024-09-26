Sudan'daki Savaş ve Uluslararası Çifte Standartlar

Burhan'dan Çifte Standart Eleştirisi

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Sudan'daki savaşın küresel düzeydeki çifte standartlar, siyasi baskı ve ekonomik şantajlardan kaynaklandığını ifade etti.

Savaşın Kaynağı: HDK ve Uluslararası Destek

Burhan, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) Sudan halkına karşı işlediği suçlar nedeniyle "terörist grup" olarak nitelendirilmesi gerektiğini vurguladı. "Uluslararası hukuka meydan okuyan bu grup, bölgedeki ülkelerden maddi destek alıyor" diyerek bu durumu eleştirdi.

Halkın İradesine Vurgu

Burhan, "Halkın iradesi her şeyden daha güçlüdür ve kesinlikle galip gelecektir" diyerek, uluslararası camiaya gelişmekte olan ülkelerin menfaatlerini koruma çağrısında bulundu.

Savaşın Sona Erdirilmesi İçin Strateji

Burhan, savaşı sona erdirmenin iki temel adımından birinin askeri operasyonların durdurulması, diğerinin ise demokratik bir geçiş sürecinin yeniden tesis edilmesi gerektiğini belirtti. HDK'ye destek veren ülkelerin barış sürecine dahil olamayacağını ifade etti.

Filistin'e Destek

Burhan, Filistin halkının 1967 sınırları içinde bağımsız bir devlet kurma hakkına sahip olduğunu hatırlatarak, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması gerektiğini vurguladı.

Burhan, bu sözleriyle uluslararası toplumun barış ve güvenlik misyonunu yerine getirmekte zorlandığını dile getirdi.