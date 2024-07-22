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Sudan'daki Şiddet ve Yerinden Edilme Krizi

Sınır Tanımayan Doktorlar Sudan'daki artan şiddet ve sağlık sisteminin çöküşüne dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 16:37
Sudan'daki Şiddet ve Yerinden Edilme Krizi

Sudan'da Durum Çıkmaza Girdi

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Sudan'daki insani krizin derinleştiğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kurum, "Sudan'daki insanlar artık her zamankinden daha fazla şiddet, yerinden edilme ve sağlık sisteminin çöküşünün bedelini ödüyor," dedi.

Savaşın Kurbanları: Çocuklar ve Kadınlar

Açıklamada, sivil nüfusları korumaya yönelik yapılan çağrılara rağmen, savaşan tarafların bu konuda kayıtsız kaldığı vurgulandı. Bireylerin güvenliğinin sağlanmadığı, hastanelere ve sağlık çalışanlarına yönelen saldırıların da arttığı belirtiliyor.

MSF, yardım operasyonlarının önlenmesinin, hasta ve yaralılara ulaşacak kritik yardımları engellediğini belirtti. Ayrıca, insanlara yönelik ayrım gözetmeyen saldırıların sona ermesi gerektiği ifade edildi.

İnsan Hakları İhlalleri ve Hesap Vermek

Açıklamada, etnik ve cinsiyete dayalı şiddetin savaş silahı olarak kullanılmasının önlenmesi ve insani altyapıya yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yapıldı. Aynı zamanda, insan hakları ihlalleri ile ilgili olarak faillerin hesap vermesi gerektiği vurgulandı.

Sudan'daki İç Savaşın Tarihi

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının devrilmesinin ardından, ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süregelen çatışmalar bir yılı aşkın süredir devam ediyor. Nisan 2023'te patlak veren çatışmalarda, ordu kuzey ve doğu bölgelerinde hâkimiyetini sürdürürken, HDK batı ve güneyde güçlü kalmaya devam ediyor.

Bir dizi barış girişimi, Sudan'ın komşu ülkeleri ve uluslararası arabulucular tarafından yapılmasına rağmen sonuçsuz kaldı. Birleşmiş Milletler’e göre, Sudan'da 16,000'den fazla kişi çatışma nedeniyle hayatını kaybetmiş; 10 milyondan fazla insan yerinden edilmiş ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma ihtiyaç duyar hale gelmiştir.

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