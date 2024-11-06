Sudan'daki Sivillere Yönelik Şiddete Kınama

BM Raportörlerinden Sudan'daki Çatışmalara Tepki

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, Sudan'daki iç savaşın yarattığı sivillere yönelik artan şiddeti kınadı. Sudan'da, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında Nisan 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar, insani durumu felakete sürüklemiş durumda. BM raportörleri, bu konuda yazılı bir açıklama yaparak, "Ordu ile HDK arasındaki çatışmanın yol açtığı insani durum felaket boyutlarına ulaştı. Sudan'da sivillere yönelik şiddetteki keskin artışı kınıyoruz." ifadesine yer verdi.

Uluslararası İnsan Hakları İhlalleri

Açıklamada, çatışmalar sırasında uluslararası insan hakları hukukunun hiçe sayıldığına dikkat çekilerek, "Sudan'da şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde yarısından fazlası çocuk olmak üzere 11 milyon insan ülke içinde yerinden edilmiş durumda." denildi. Çatışmaların siviller üzerindeki olumsuz etkileri ve patlamamış mühimmatın tehdit oluşturduğunun altı çizildi.

Yardım Erişimindeki Kısıtlamalar

Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de uygulanan kuşatma, insani yardımların bölgeye ulaştırılmasını kısıtlamakta ve kıtlık krizine yol açmaktadır. "Sudan halkı, çatışma, kıtlık, suç, felaketler ve hastalıklar arasında sıkışmış bir tehdit altındadır." denildi.

Müzakere Çağrısı

Raportörler, taraflara sivillere yönelik saldırıları durdurma ve insani yardımlar için sınırsız erişim sağlama çağrısında bulundu. Ayrıca, uluslararası topluma da Sudan’daki duruma kayıtsız kalmama ve çatışmaları sona erdirmek için müzakereleri destekleme önerisinde bulunuldu.

Sudan'daki İç Savaşın Nedenleri

Sudan'daki savaş, 30 yıl süren Ömer el Beşir’in iktidarının halk ayaklanmasıyla sona ermesinin ardından, sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ordu ile HDK'nın ortak darbesiyle başlamıştır. 18 aydan fazla süredir devam eden güç mücadelesinin ardından, çatışmaların sona ermesi için yapılan tüm girişimler sonuçsuz kalmıştır.

İnsani Kriz Rakamlara Yansıyor

BM’ye göre, Sudan’daki çatışmalar neticesinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, 14 milyondan fazla kişi yerinden edilmiş ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç duruma düşmüştür.

BM Özel Raportörlerinin Rolü

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" olarak bilinen süreçte yer almaktadır. Bu bağımsız mekanizmalar, belirli bir ülke veya tematik sorunlar hakkında bilgi toplamak ve izlemek amacıyla çalışmaktadır. Uzmanlar, gönüllülük esasına göre ve bağımsız olarak görevlerini icra etmektedir.