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Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı, BM Temsilcisiyle Sudan Krizini Görüştü

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, BM temsilcisiyle Sudanlıların acılarına son vermek için çözüm yollarını ele aldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 22:04
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 22:04
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı, BM Temsilcisiyle Sudan Krizini Görüştü

Sudan'daki Kriz İçin Yeni Adımlar

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sudan Özel Temsilcisi Ramtan Lamamra ile bir araya gelerek Sudanlıların acılarına son vermenin yollarını görüştü. Görüşme, Port Sudan'daki ofiste gerçekleştirildi ve iki lider, ülkenin içerisinde bulunduğu krizin çözüm yollarını masaya yatırdı.

Burhan, BM ile tüm alanlarda işbirliği yapma konusundaki kararlılığını dile getirerek, Sudan hükümetinin sivilleri isyancı milislerin, yani Hızlı Destek Kuvvetleri, kötülüklerine karşı koruma taahhüdüne vurgu yaptı. Ayrıca, uluslararası toplumu isyancı milislere baskı yapmaya ve gerçekleştirdikleri insan hakları ihlalleri konusunda daha sert bir tavır almaya çağırdı.

Caydırıcı Adımlar Gerekiyor

Burhan, "uluslararası sistemin, isyancıların arkasında duran ve onları destekleyen ülkelere karşı kararlı ve caydırıcı adımlar atması gerektiğini" belirtti. Bunun yanında, vatandaşların evlerine dönmesinin siyasi sürecin başlaması ve Sudan halkının dış müdahale olmaksızın seçimle siyasi geleceğini belirlemesi için kritik önem taşıdığını vurguladı.

BMM temsilcisi Lamamra ise Sudan'daki mevcut durumu ele aldığını belirterek, BM’nin ülkedeki krize müzakere ile çözüm bulmayı desteklediğini ifade etti. BM’nin, Sudan ile daha fazla işbirliğine hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Sudan'daki Savaşın Sonuçları

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında süregelen çatışmalar, askeri reform ve entegrasyon konusundaki anlaşmazlıklar yüzünden derinleşti. Savaşın sona ermesi için yapılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı. BM tarafından yapılan açıklamaya göre, bu çatışmalar sonucunda 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçerken, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edilmiş ve 25 milyondan fazla insan insani yardıma ihtiyaç duymaktadır.

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