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Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, ABD Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Burhan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Sudan'daki çatışmalar ve insani kriz hakkında görüştü.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 00:02
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 00:02
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, ABD Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Burhan ve Blinken Arasında Önemli Görüşme

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Burhan, görüşmenin ardından X sosyal medya platformunda, "ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan bir telefon aldım." şeklinde bir açıklama yaptı.

Sudan Hükümetinin Kaygıları Ele Alındı

Burhan, görüşmede Sudan hükümetinin endişelerinin gündeme getirilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle, isyancı milisler olan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'i kuşatması ve Zamzam Mülteci Kampındaki yerinden edilmiş insanlara gıda erişimini engellemesi konusunu Blinken'a aktardı.

Ateşkes Görüşmelerinin Önemi

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, Sudan ordusunun İsviçre'deki ateşkes görüşmelerine katılması gerektiğini ifade etti. Blinken, çatışmaların durdurulmasının, insani krizle başa çıkmanın ve sivil siyasi süreçlerin yeniden sağlanmasının tek yolu olduğuna dikkat çekti.

Sudan'daki İç Savaş ve Son Durum

Nisan 2023'ten beri devam eden iç savaş, 30 yıllık Ömer el Beşir iktidarının devrilmesinin ardından başladı. Ordunun, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürdüğü, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin ise batı ve güney eyaletlerinde etkin olduğu gözlemleniyor. Cidde müzakereleri ve diğer barış girişimleri şu ana kadar sonuç vermemiş durumda.

İnsani Kriz Jenerasyonuna Doğru

Birleşmiş Milletler, Sudan'da 18,800'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 10 milyon kişinin yerinden edildiğini ve 25 milyon kişinin insani yardıma muhtaç durumda olduğunu bildiriyor. Durumun ciddiyeti, uluslararası toplumu acil önlemler almaya yönlendiriyor.

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