Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Gine Bissau'da Resmi Temaslarda Bulundu

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Gine Bissau'da Cumhurbaşkanı Embalo ile ikili ilişkileri güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 22:12
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 22:12
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Gine Bissau'da Resmi Temaslarda Bulundu

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Gine Bissau'da Resmi Temaslarda Bulundu

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Batı Afrika turu çerçevesinde Gine Bissau'da Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir araya geldi. Burhan, Embalo'nun daveti üzerine ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi ve bu ziyaret sırasında çeşitli ikili ilişkileri destekleme yollarını ele aldı.

Resmi Karşılama ve Görüşmeler

Gine Bissau'nun başkenti Bissau'da gerçekleşen görüşmelerde, iki lider arasında heyetler arası toplantılar düzenlendi. Burhan, iki ülke arasındaki "seçkin" ilişkilere vurgu yaparak bu tür temasların önemine dikkat çekti.

Çatışmalara Karşı Uyanış

Burhan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo'ya Sudan'daki durum hakkında bilgi vererek, Afrika'nın sömürgeci müdahalelere karşı büyük bir uyanış yaşadığını ifade etti. Aynı zamanda, bazı Afrika ülkelerinin eski ve modern sömürgeciliğe karşı durduğunu da belirtti.

Barış Temennisi ve İşbirliği

Cumhurbaşkanı Embalo ise Burhan'ın ziyaretini memnuniyetle karşıladı ve Sudan'da barışın bir an evvel sağlanması gerektiğini vurguladı. İki lider, ayrıca iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla ortak bakanlar düzeyinde komitelerin kurulmasının önemine değindi.

Burhan, önceki gün Mali'yi ziyaret etmiş ve Devlet Başkanı Assimi Goita ile görüşmüştü.

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