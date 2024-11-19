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Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Ülkesinin Egemenliğini Vurguladı

Burhan, Sudan'ın egemen bir devlet olduğunu ve dış emirleri kabul etmediğini açıkladı. Savaşın sona ermesi için HDK'nın ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 17:51
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 17:51
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Ülkesinin Egemenliğini Vurguladı

Burhan'dan Dış Emirler Mesajı

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ülkesinin egemen bir devlet olduğunu ve dış emirleri kesinlikle kabul etmediğini ifade etti. Burhan, bu açıklamayı Sudan'ın doğusundaki Port Sudan şehrinde düzenlenen 'Savaşın Zorluklarına Karşı Gelmek İçin İlk Ekonomi Konferansı'nda yaptı.

Konferansa Katılım Yoğundu

Konferansa, Burhan'ın yanı sıra çok sayıda bakan, vali, büyükelçiler ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı. Açılış konuşmasında, devam eden çatışmalara da değinen Burhan, çözümün Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) ortadan kaldırılmasında yattığını belirtti. "Savaşı bitirmenin yolu HDK'nın yok edilmesidir," dedi.

Birlik ve Diyalog Çağrısı

Burhan, konuşmasında, HDK milislerinin ve destekçilerinin tarihin çöplüğüne gideceğini vurgulayarak, Sudan'ın dış emirleri kabul etmeyen bir devlet olduğunu tekrarladı. "Ülkemizle kavga etmek istemiyoruz ancak halkımızın çıkarlarını korumak zorundayız," dedi.

İç Diyalog ile Çözüm Arayışı

Sudan'daki sorunların yalnızca Sudanlılar arasında diyalog yoluyla çözülebileceğini ifade eden Burhan, dış dünya ile olan ilişkilerin savaşın seyrine bağlı olarak değişeceği uyarısında bulundu. Bazı ülkelerin Sudan'a karşı tutumlarını "düşmanca" olarak nitelendiren Burhan, siyasi güçlere birlik olma çağrısı yaptı.

Sudan'daki Savaş Durumu

Sudan'da 15 Nisan 2023 tarihinden bu yana ordu ve HDK arasında askeri reform ve entegrasyon anlaşmazlıkları nedeniyle çatışmalar sürüyor. Birleşmiş Milletler'e göre, bu savaş sonucunda 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Savaşın başladığı tarihten bu yana 3 milyondan fazla insan ülkeden ayrıldı, 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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