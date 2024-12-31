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Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: 'Zafer Saati Yaklaştı'

Burhan, Sudan'ın bağımsızlık yıl dönümünde yaptığı konuşmada zafer için halkın birliği ve destekle ilerlediklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 21:33
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 21:33
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: 'Zafer Saati Yaklaştı'

Burhan: "Zafer Saati Yaklaştı"

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ülkede devam eden savaşın sona ermesinin ve zaferin yakın olduğunun sinyallerini verdi. Burhan, Sudan'ın bağımsızlığının 69. yıl dönümü münasebetiyle halka yaptığı konuşmada, "Zafer saati yaklaştı" ifadelerini kullandı.

Bağımsızlık Yıl Dönümünde Vurgu

Bu yıl bağımsızlık yıl dönümünün oldukça zor koşullar altında geçtiğine dikkat çeken Burhan, Allah'ın yardımı ve halkın birliğiyle zafere doğru gittiklerini belirtti. Ayrıca, Sudan savaşını halkın lehine sonuçlandırmaya hazırlandıklarını vurguladı.

Halkın Yolunda Kararlılık

Bölgedeki çeşitli çözüm girişimlerine atıfta bulunan Burhan, “Yolumuz net, o da Sudan halkının yolu” diyerek ülkenin geleceğine ilişkin kararlılık mesajı verdi. Hızlı Destek Kuvvetleri ile yaşanan çatışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Burhan, “Sudan halkının, katilleri ve onların destekçilerini bir daha kabul etmesi mümkün değildir” dedi.

Hükümetin Çabaları

Burhan, hükümetin insanların yaşamlarını kolaylaştırmak, güvenliği sağlamak, altyapı, sağlık, eğitim ve tarım hizmetlerini sürdürmek için önemli çabalar sarf ettiğini dile getirdi. Ayrıca, kıtlıkla ilgili haberleri ise "saf iftira" olarak nitelendirerek bu haberlerin, Sudan'ın işlerine müdahale amacı taşıdığını vurguladı.

Teşekkür ve Temenniler

Burhan, Sudan halkına destek veren kardeş ve dost ülkelere, Birleşmiş Milletler (BM) ve ilgili kuruluşlara teşekkür ederek, “Bir halk ve bir ordu olarak, acılara veda ettiğimiz, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği bu yıl dönümümüzün bizlere geri dönmesini, hayal ettiğimiz vatanı inşa etmek için sağlam temeller atmayı Yüce Allah'tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sudan'da, Nisan 2023'ten bu yana, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar sürmektedir.

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