Sudan Eğitim Bakanı Mahmud el-Huri Vefat Etti

Sudan Eğitim Bakanı Mahmud el-Huri'nin Vefatı

Sudan Eğitim Bakanı Mahmud Sirrulhatem el-Huri, trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Sudan'ın resmi haber ajansı SUNA tarafından bildirilen bilgilere göre, Sudan'ın Kahire Büyükelçisi İmaduddin Adevi, Huri'nin Mısır'da hayatını kaybettiğini kamuoyuna açıkladı.

Acı Kaybın Detayları

Mahmud el-Huri'nin ani vefatı, Sudan'daki eğitim camiasını derinden etkileyen bir gelişme oldu. Bu üzücü olay, ülkedeki birçok kişi tarafından üzüntüyle karşılanırken, Huri'nin eğitim alanındaki katkıları da anılarak saygı gösterilmektedir.