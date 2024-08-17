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Sudan Eğitim Bakanı Mahmud el-Huri Vefat Etti

Sudan Eğitim Bakanı Mahmud el-Huri'nin Mısır'da yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 01:12
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 01:12
Sudan Eğitim Bakanı Mahmud el-Huri Vefat Etti

Sudan Eğitim Bakanı Mahmud el-Huri'nin Vefatı

Sudan Eğitim Bakanı Mahmud Sirrulhatem el-Huri, trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Sudan'ın resmi haber ajansı SUNA tarafından bildirilen bilgilere göre, Sudan'ın Kahire Büyükelçisi İmaduddin Adevi, Huri'nin Mısır'da hayatını kaybettiğini kamuoyuna açıkladı.

Acı Kaybın Detayları

Mahmud el-Huri'nin ani vefatı, Sudan'daki eğitim camiasını derinden etkileyen bir gelişme oldu. Bu üzücü olay, ülkedeki birçok kişi tarafından üzüntüyle karşılanırken, Huri'nin eğitim alanındaki katkıları da anılarak saygı gösterilmektedir.

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