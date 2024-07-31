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Sudan Hükümeti, ABD'nin Cenevre Müzakerelerine Şartlı Olmak Üzere Açık

Sudan hükümeti, ABD'nin Cenevre'deki müzakerelerine katılma isteğini şartlı olarak kabul etti, detaylar için ABD ile ön görüşme talep etti.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 01:00
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 01:00
Sudan Hükümeti, ABD'nin Cenevre Müzakerelerine Şartlı Olmak Üzere Açık

Sudan Hükümeti, Cenevre Müzakerelerine Açık Olduğunu Duyurdu

Sudan hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri'nin önerdiği Cenevre'deki müzakerelere açık olduğunu ancak bazı şartlar sunarak katılacaklarını belirtti. Sudan resmi haber ajansı SUNA üzerinden yapılan açıklamada, ABD'nin 15 aydır süren çatışmalara son vermek amacıyla düzenlenmesini istediği müzakerelere Sudan hükümetinin katılmaya hazır olduğu vurgulandı.

Ön Görüşme Talepleri ve Detaylar

Açıklamada, müzakerelerin öncesinde ABD ile gündem, katılımcılar ve diğer önemli detaylar hakkında ön görüşme yapılmasının şart olduğu ifade edildi. Hükümet, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde varılan anlaşmaların temel alınması gerektiğini belirtti. Cidde Bildirgesi'nde yer alan şartların yerine getirilmeden müzakerelere başlanamayacağı da kaydedildi.

HDK'nin Davranışları ve İlgili Yaptırımlar

Hizmet destek kuvvetleri (HDK) konusunda, şehirler ve köylerde düzenlenen saldırıların devam etmesi, yeni müzakereler yerine yaptırımların uygulanması gerektiğini ortaya koyuyor. HDK lideri Muhammed Hamdan Dagalu, ABD'nin bu müzakere çağrısını olumlu karşılayarak katılmayı kabul etti.

ABD'nin Cenevre Daveti ve Müzakere Süreci

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 23 Temmuz'da Sudan ordusu ve HDK'yi 14 Ağustos'ta Cenevre'de müzakele için davet ettiğini belirtmişti. Blinken, Cidde müzakele sürecinin önemine vurgu yaparak bu görüşmelerin ABD ve Suudi Arabistan tarafından yürütüleceğini, Afrika Birliği, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşmiş Milletlerin gözlemci olarak katılacağını söyledi.

Sudan'daki İç Savaşın Seyri

30 yıl süren Ömer el Beşir hükümetinin ardından çıkan çatışmalar, Sudan'da 1 yıldan fazla bir süredir ordu ve HDK arasında devam ediyor. Bu süreçte 18,800'den fazla insanın hayatını kaybettiği, 10 milyondan fazla kişinin yerinden edildiği ve 25 milyondan fazla kişinin insani yardıma muhtaç durumda olduğu belirtiliyor. Sudan'daki çatışmaların sona ermesi için başlatılan Cidde görüşmeleri ve diğer diplomatik çabalar başarıya ulaşamadı.

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