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Sudan Hükümeti Kahire'ye Heyet Gönderiyor

Sudan, ABD ve Mısır ile Cidde Bildirgesi'nin uygulanması üzerine istişarelerde bulunmak üzere Kahire'ye bir heyet gönderecek.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 17:05
Sudan Hükümeti Kahire'ye Heyet Gönderiyor

Sudan Hükümeti, Kahire'ye Heyet Gönderiyor

Sudan hükümeti, ABD ve Mısır'ın isteği doğrultusunda "Cidde Bildirgesi'nin uygulama vizyonunu" görüşmek üzere Kahire'ye bir heyet yollayacağını açıkladı.

Egemenlik Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sudan hükümeti, ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi Tom Perriello ile temasa geçerek, Mısır hükümetinin talebi üzerine Kahire'ye bir heyet gönderecektir" denildi. Heyet, ABD ve Mısır ile Cidde Bildirgesi'nin uygulanmasıyla ilgili vizyonunu görüşecek.

ABD'nin Müzakere Çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 23 Temmuz'da Sudan ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) için 14 Ağustos'ta İsviçre'de düzenlenecek müzakerelere katılım çağrısında bulundu. Blinken, Cidde müzakere sürecinin önemine vurgu yaparak, söz konusu görüşmelerin ABD ve Suudi Arabistan tarafından yürütüleceğini, Afrika Birliği, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Birleşmiş Milletler'in gözlemci olarak katılacağını bildirdi.

Perriello’nun Açıklamaları

Perriello, 16 Ağustos'taki görüşmelerin 3. gününde, HDK heyetinin görüşmelere katılmak üzere hazır bulunduğunu ancak ordunun katılım kararı vermesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, ABD, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, BAE, Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği heyetlerinin görüşmelere devam ettiğini belirtti.

Cidde Bildirgesi ve Sudan’daki İç Savaş

Cidde Bildirgesi, 11 Mayıs 2023'te Suudi Arabistan’da, Sudan ordusu ile HDK arasında imzalanmıştı. Bu belgede, her iki tarafın da sivillere zarar vermemesi gerektiği ifade edilmişti. Ancak, Sudan ordusu, HDK'nın civile ait alanları boşaltmadığı gerekçesiyle Cidde görüşmelerinden çekildi. Ayrıca, Sudan'da devam eden savaş sonucunda 18,800'den fazla kişi yaşamını yitirdi ve 25 milyondan fazla insan insani yardıma muhtaç durumda.

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