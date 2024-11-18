Sudan Hükümeti, Rusya'nın BM Karar Tasarısını Veto Etmesini Destekledi

Sudan Hükümeti Rusya'nın Veto Kararını Memnuniyetle Karşıladı

Sudan hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) ülkelerine ilişkin sunulan karar tasarısına karşı Rusya'nın veto hakkını kullanmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Veto ve Açıklama

Sudan Dışişleri Bakanlığı, İngiltere ve Sierra Leone tarafından önerilen tasarıda, Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) Cidde Bildirgesi çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapıldı.

Bakanlık, Rusya’nın veto kararının, Sudan’ın ulusal bağımsızlığına ve egemenliğine duyduğu saygıyı işaret ettiğini belirtti. Açıklamada, “Rusya’nın bu tutumu, adalet ilkelerine bağlılığını ve devletlerin uluslararası hukuka saygısını göstermektedir.” denildi.

Güvenlik Konseyi ve Tarihi Emsal

Sudan hükümetinin, bu durumun, Güvenlik Konseyi’nin halklara vesayet dayatmasını sona erdirebileceği umudunu taşımaktadır. Ayrıca, şeffaflık ve demokrasi eksikliği ile çifte standart yaklaşımının, konseyin uluslararası barış ve güvenlik sağlama rolünü zayıflattığına dikkat çekildi.

Oylama ve Sonuçlar

15 üyeli BMGK’de yapılan oylamada, İngiltere ve Sierra Leone tarafından sunulan karar tasarısı Rusya tarafından veto edilmiştir. Diğer 14 üye ise tasarıya ‘evet’ oyu vermiştir.

Oylama sonrasında İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, “Tek bir ülke, konseyin tek bir sesle konuşmasını engelledi. Tek bir ülke barışın düşmanı.” şeklinde açıklama yaptı.

Rusya’nın Görüşü

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanski, Sudan’daki duruma acilen çözüm bulunması gerektiği konusunda BMGK üyeleriyle aynı görüşte olduklarını ifade ederek, temel ihtiyaçlarının ateşkes olduğunu kaydetti.

Tasarı, Sudan'daki taraflara Cidde Bildirgesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve sivilleri koruma çağrısında bulunuyordu. Ayrıca, Hızlı Destek Kuvvetleri’nin bazı bölgelerdeki saldırıları kınanıyordu.

Karar tasarısında, insan hakları ihlallerinin soruşturulması ve sorumluların cezalandırılmasının yanı sıra üye ülkelere dış müdahaleden kaçınma çağrısı yapılıyordu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.