Sudan'ın Cezira Eyaleti'nde Ordu Kontrolü Kutlandı

Sudan Büyükelçiliği, Cezira eyaletinin merkezi Vad Medeni'nin ordu kontrolüne geçişini kutladı. Katılımcılar, destek mesajları verdi.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 22:06
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 22:06
Sudan'ın Cezira Eyaleti'nde Ordu Kontrolü Kutlandı

Sudan'ın Cezira Eyaleti'nde Ordu Kontrolü Kutlandı

Sudan'ın Ankara Büyükelçiliği, Sudan'ın orta kesimindeki Cezira eyaletinin merkezi Vad Medeni'nin ordunun kontrolüne geçmesi dolayısıyla bir kutlama etkinliği düzenledi.

Büyükelçilikte Coşkulu Kutlama

Etkinlikte, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, Türkiye'de yaşayan Sudanlı öğrenciler ve çok sayıda davetli bir araya geldi. Öğrenciler, Vad Medeni'nin ordunun kontrolüne geçmesini sevinçle karşılayarak kutlama etkinliklerine katıldı.

Katılımcılar, Sudan milli marşı eşliğinde bu tarihi anı coşkuyla kutladı. Öğrenciler, aynı zamanda, tüm Sudan topraklarının kurtuluşunu dört gözle beklediklerini dile getirdi.

Sudan'daki Savaş Durumu

Sudan'da, 15 Nisan 2023 tarihinden bu yana, ordu ile bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süregelen çatışmalar, askeri reform ve entegrasyon konularındaki anlaşmazlıklar nedeniyle devam etmektedir. Bu savaşın sona erdirilmesi amacıyla başlatılan çözüm girişimlerinin tümü ise sonuçsuz kalmıştır.

Birleşmiş Milletlere göre, Sudan'daki çatışmalar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 20 binden fazla olmuştur. Savaşın başlangıcından bu yana 3 milyondan fazla insan ülkeyi terk etmiş, yaklaşık 9 milyon kişi ülke içinde yerinden edilmiştir. Ayrıca, 25 milyondan fazla kişi, acil insani yardıma ihtiyaç duymaktadır.

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