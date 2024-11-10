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Sudan'ın Cezira Eyaletinde Can Kaybı 315'e Yükseldi

Cezira eyaletindeki el-Hilaliyye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 315'e ulaştı, komplikasyonlar insanları hayattan koparıyor.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 21:59
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 21:59
Sudan'ın Cezira Eyaletinde Can Kaybı 315'e Yükseldi

Sudan'da Cezira Eyaletindeki Can Kayıpları Artıyor

Sudan'ın orta kesimlerinde bulunan Cezira eyaletinin el-Hilaliyye şehrinde, 19 aydır süren çatışmaların sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 315'e çıkarak kritik bir aşamaya ulaştığı bildirildi. Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından kuşatılan şehirde can kayıplarının, zehirli gıda ve temiz olmayan su tüketimi nedeniyle arttığı ifade ediliyor.

Sivil Toplum Örgütü Açıklamaları

Aktivistlerden oluşan "Ortanın Çağrısı" adlı sivil toplum kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, el-Hilaliyye'nin 17 gündür HDK kuşatmasında olduğu ve bu süreçte 20 kişinin gerçek mermi ile vurularak, 295 kişinin zehirlenme ve sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Savaşın Sürümesi ve İnsani Durum

Sudan Doktorlar Sendikası'nın 8 Kasım'da yaptığı açıklama, el-Hilaliyye'de 25 Ekim'den itibaren 200'ün üzerinde can kaybı yaşandığını doğruladı. HDK'nın Cezira eyaletindeki saldırıları ise 20-26 Ekim tarihlerinde köylere yönelik gerçekleştirilmesiyle dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 28 Ekim'de, Cezira'da meydana gelen artan silahlı şiddet sonucunda 46 bin kişinin yerinden edildiğini aktardı. Ülke genelinde, 15 Nisan 2023'ten beri süren çatışmalar sonrası 20 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 3 milyondan fazla kişi ülkeyi terk etti. Ülkedeki insani durum ise alarm veriyor; 11 milyondan fazla kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla insan yardıma muhtaç durumda.

Bu bağlamda Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Katar gibi birçok ülke, Cezira'daki insan hakları ihlallerini kınamaktadir. Sudan'daki savaşın sona ermesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri ise hala sonuçsuz kalmış durumda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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