Sudan'ın Doğusunda Sel Felaketi: 30 Ölü

Sudan'ın Doğusunda Sel Felaketi

Sudan'daki Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), ülkenin doğusundaki Arbaat Barajı'nın çökmesi sonucu meydana gelen selde 30 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Arbaat Barajı'nın Çökmesi

Açıklamada, "Kızıldeniz eyaletindeki Port Sudan'ın yaklaşık 38 kilometre kuzeybatısında yer alan Arbaat Barajı, yoğun yağışlar nedeniyle ciddi hasar gördü," denildi.

Yerel yetkililer, barajın çökmesi nedeniyle gerçekleşen selde can kaybı sayısının çok daha fazla olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Etki ve Zarar

Barajın batısında yaşayan yaklaşık 50 bin kişi sel felaketinden büyük ölçüde etkilendi. Ayrıca, Arbaat Barajı çevresindeki yaklaşık 70 köy sel nedeniyle zarar gördü ve 20 köy tamamen yok oldu.

Selden etkilenenlerin acil olarak su, gıda ve barınma yardımına ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

Öte yandan, Sudan'da her yıl Temmuz ile Ekim ayları arasında yoğun yağmur dönemi sırasında meydana gelen sel ve taşkınlar nedeniyle 100'den fazla insan yaşamını yitirirken, on binlerce ev, iş yeri ve tarım alanı zarar görüyor.

Dün yapılan açıklamada, haziran ayından bu yana ülkenin 18 eyaletinin 10'unda süren aşırı yağışlar ve seller nedeniyle ölü sayısının 132'ye ulaştığı bildirilmişti.