Sudan'ın Faşir Kentinde HDK Üzerine Bombardıman: 62 Can Kaybı

Sudan'ın Batısında Felaket

Kuzey Darfur'un merkezi Faşir'de Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) gerçekleştirdiği topçu bombardımanı, 62 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Yerel hükümet, bu saldırıların "savunmasız vatandaşlara, hizmet kurumlarına ve pazarlara yönelik ihlallerin" bir parçası olduğunu belirtti.

Bombardımanların Detayları

Hükümetin açıklamasında, HDK'nin perşembe ve cuma günü pazarlara ve yerleşim alanlarına yönelik gerçekleştirdiği rastgele top atışlarının artırıldığı vurgulandı. Bu saldırılar arasında bir canlı hayvan pazarının da hedef alınması dikkat çekti.

Dört Eyaletin Kontrolü

Darfur bölgesindeki 5 eyaletten 4'ünü kontrol eden HDK, 10 Mayıs tarihinden itibaren Kuzey Darfur'un merkezi Faşir'i kuşatma altında tutuyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 13 Haziran'da HDK'ye yönelik çağrıda bulunarak, kuşatmanın sona ermesini ve bölgedeki çatışmaların durdurulmasını istedi.

Sudan'da Süren İç Savaşın Sonuçları

Sudan, uzun yıllar süren Ömer el Beşir'in yönetiminin devrilmesinin ardından, ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan çatışmalarla boğuşmakta. Son 17 aydan fazladır devam eden güç mücadelesi, çeşitli çözüm önerilerine rağmen bir sonuç vermedi. Birleşmiş Milletler'e göre, bu çatışmalar nedeniyle 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 10 milyondan fazla insan yerinden edildi ve 25 milyon insan acil insani yardım bekliyor.