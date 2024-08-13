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Sudan Konseyi Başkanı Burhan, Ruanda ve Angola'yı Ziyaret Etti

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Ruanda'da Kagame ile buluşarak Angola'ya geçti.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 00:51
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 00:51
Sudan Konseyi Başkanı Burhan, Ruanda ve Angola'yı Ziyaret Etti

Burhan’ın Uluslararası Ziyareti

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, resmi bir ziyaret kapsamında Ruanda ve Angola'yı gezdi. Egemenlik Konseyinin yaptığı açıklamaya göre, Burhan ilk olarak Ruanda'nın başkenti Kigali'ye giderek, yeniden Devlet Başkanlığına seçilen Paul Kagame'nin göreve başlama törenine katıldı.

Kagame ile Görüşme

Kigali'de öncelikle Kagame ile bir araya gelen Burhan, iki ülkenin ikili ilişkilerini güçlendirmenin yollarını görüştü. Kagame, Burhan'a davetini kabul ederek Ruanda'ya geldiği için teşekkür ederken, Sudan'da barış ve istikrar dileklerini iletti.

Angola Ziyareti

Burhan, Ruanda'daki ziyaretinin ardından Angola'ya geçti. Burhan, burada Cumhurbaşkanı Joao Lourenço tarafından resmi bir törenle karşılandı. İki lider, Sudan ve Angola halklarının yararına olacak şekilde ikili ilişkileri geliştirme yollarını ele aldılar.

Burhan'a, ziyaretlerinde İstihbarat Teşkilatı Başkanı Ahmed İbrahim Mufaddal da eşlik etti.

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