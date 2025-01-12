Sudan Ordusu, Cezira Eyaleti'ndeki Tembul Şehrini Kontrol Altına Aldı

Sudan Ordusu, Cezira Eyaleti'ndeki Tembul Şehrini Ele Geçirdi

Sudan ordusu, dün ülkenin orta kesimlerinde yer alan Cezira eyaletinin merkezi Vad Medeni'nin kontrolünü sağladıktan sonra bugün Tembul şehrini de alarak önemli bir stratejik zafer elde etti.

Ordudan yapılan açıklamada, "Silahlı Kuvvetlerimiz ve halk direnişi, Tembul kenti üzerindeki kontrollerini sağladı." ifadesi dikkat çekti. Ayrıca ordu güçlerinin, Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) ağır can ve ekipman kaybı verdirdiği ve şehri "isyancılardan" temizlediği belirtildi.

HDK, Aralık 2023'te Sudan'ın tahıl ambarı olarak bilinen Cezira eyaletinin merkezi Vad Medeni'ye saldırıda bulunmuştu. Bu stratejik şehir, ülkede çeşitli bölgelere erişim imkanı sunduğu için kritik bir öneme sahip.

Başkent ve ülkenin batısında yoğunlaşan çatışmalarda yer alan HDK güçleri, 18 Aralık 2023'te binlerce yerinden edilmiş insanın bulunduğu ve Birleşmiş Milletler (BM) yardım ikmal merkezi olarak işlev gören Vad Medeni'ye girmişti. Ancak, Sudan ordusu bölge üzerindeki kontrolünü yeniden sağladığını duyurdu.

Sudan'daki Savaşın Geçmişi

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan HDK arasında askeri reform ve entegrasyon konularında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar sürüyor. Ne yazık ki, savaşın sona erdirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletler'e göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucunda 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti. Ayrıca, 9 milyona yakın insan ülke içinde yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.