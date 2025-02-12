Sudan Ordusu, Ciyad Şehrinde Kontrolü Sağladı

Sudan Ordusu, Ciyad Şehrindeki Kontrolü Yeniden Sağladı

Sudan ordusu, Cezira eyaletindeki Ciyad şehrinde kontrolü sağladığını duyurdu. Ciyad, başkent Hartum'un merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta yer almaktadır.

Sudan ordusu sözcüsü Nebil Abdullah, yaptığı yazılı açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimiz ve onları destekleyen güçler, bugün Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Milislerini Ciyad şehrinden çıkarmayı başardı." ifadelerini kullandı.

Ciyad'ın geri alınması ile birlikte, ordu Cezira'nın hemen hemen tamamında kontrolü sağlamış oldu. Daha önce Eylül 2024'te başlatılan operasyon kapsamında, HDK’nin kontrolündeki Sinnar eyaletinin merkezi Sinca, Cezira eyaletinin merkezi Vad Medeni ve Hartum'un kuzeyindeki Bahri bölgesinin büyük kısmı geri alınmıştı.

Sudan'daki Çatışmalar ve İnsanlık Krizi

Hartum'un kontrolünü sağlamak için farklı cephelerden saldıran ordu güçleri, savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana kuşatma altındaki Ordu Genel Komutanlığının kuşatmasını kırmayı başardı.

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reformlar ve entegrasyon konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar sürüyor. Bu savaşın sona erdirilmesi için yapılan tüm çözüm girişimleri ise sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Sudan'daki çatışmalar sonucunda 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Savaşın ardından, ülkeden ayrılanların sayısı 3,5 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ise ülke içinde yerinden edildi. Ayrıca 25 milyon kişi insani yardıma muhtaç durumda.