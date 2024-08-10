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Sudan Ordusu HDK Saldırısını Bastırdı

Sudan ordusu, HDK'nın Faşir'e yönelik gerçekleştirdiği büyük saldırıyı başarıyla bastırdığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 21:24
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 21:24
Sudan Ordusu HDK Saldırısını Bastırdı

Sudan Ordusu'ndan Açıklama

Sudan ordusu, 16 aydır süren çatışmalar sırasında Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir kentine gerçekleştirdiği "büyük" saldırıyı başarıyla savuşturduğunu bildirdi.

Ordunun Açıklaması

Ordu, yaptığı açıklamada, "Bugün güçlerimiz, HDK milislerinin Faşir'e yönelik büyük saldırısını bastırdı ve onlara ağır kayıplar verdirdi," ifadelerine yer verdi.

Sudan Kurtuluş Hareketi'nin Bilgileri

Darfur Bölgesi Başkanı Mini Arko Minawi liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi, HDK'nın binlerce militanla Faşir'i işgal etmeye çalıştığını açıkladı. Açıklamaya göre, saldırı sabah 06.00’da top atışlarıyla başladı ve 6 saat sürdü.

Yaralılar ve Siviller

Faşir Direniş Komiteleri, HDK'nin pazar yerleri, hastaneler ve sivillerin evlerine yönelik topçu bombardımanı düzenlediğini bildirdi. Bu bombardıman sonucunda ölü ve yaralı siviller olduğu belirtildi ve halktan kan bağışında bulunmaları istendi.

Sudan'daki Süregelen Savaş

Sudan, 30 yıl boyunca iktidarda kalan Ömer el Beşir yönetiminin devrildiği halk ayaklanmasının ardından, ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri arasında süregelen bir güç mücadelesiyle karşı karşıya. Nisan 2023 itibarıyla başlayan iç savaş, Sudan’ın büyük bir kısmında etkisini gösteriyor.

Uluslararası Girişimler

Barış sağlanması adına, Suudi Arabistan ve ABD’nin öncülüğündeki Cidde görüşmeleri, Mısır ve diğer komşu ülkelerle yapılan hamleler ve doğu Afrika’daki Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi’nin girişimleri sonuçsuz kalmıştır.

İnsani Kriz

Birleşmiş Milletler’in verilerine göre, Sudan'daki çatışmalar sonucunda 18 bin 800'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edilmiştir. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumdadır.

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