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Sudan ordusu, HDK'yi Sinnar eyaletinde mağlup ettiğini duyurdu

Sudan ordusu, ülkenin güneydoğusundaki Sinnar Eyaletindeki Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK) mağlup ettiğini bildirdi.Ordudan yapılan açıklamada...

Yayın Tarihi: 20.07.2024 22:16
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 22:16
Sudan ordusu, HDK'yi Sinnar eyaletinde mağlup ettiğini duyurdu

PORT SUDAN (AA) - Sudan ordusu, ülkenin güneydoğusundaki Sinnar Eyaletindeki Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK) mağlup ettiğini bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, "Sinnar eyaletindeki kuvvetlerimiz, düşmanı (HDK) mağlup edip 5 savaş aracını ele geçirdi ve 16 savaş aracını imha etti." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, yerel medyada yer alan haberlere göre, HDK'nin Sinnar eyaletinin operasyon komutanı Abdurrahman el-Bişi ordunun hava saldırısında öldürüldü.

- Sinnar eyaletindeki çatışmalar

HDK, 24 Haziran'da, orduyla yaşanan şiddetli çatışmaların ardından Sinnar, Cezira ve Beyaz Nil eyaletlerini birbirine bağlayan stratejik bir konuma sahip olan Cebel Moya bölgesinin kontrolünü ele geçirdiğini iddia etmişti. Ordu ise 25 Haziran'da, güçlerinin, HDK'nin Sinnar şehrine yönelik saldırısını püskürtmeyi başardığını ve onlara ağır can ve araç kaybı yaşattığını duyurmuştu.

Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, dün Sinnar eyaletindeki ordu güçlerini teftiş etmişti. HDK de bu ziyaretten birkaç saat sonra Sinnar eyaletinin merkezi Sinca'daki 17. Piyade Tümeni Komutanlığını ele geçirdiğini ileri sürmüştü. Ordu ise dün bu iddiaları yalanlayarak çatışmaların devam ettiğini belirtmişti.

Sinnar eyaleti, ülkenin güneydoğusunda yer alan, Etiyopya ve Güney Sudan ile sınırı olan, tarım ve hayvancılık alanında stratejik öneme sahip.

- Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir sürüyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nın, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletler'e göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

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