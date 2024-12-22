Sudan Ordusu Kuzey Darfur'daki Askeri Üssü Ele Geçirdi

Sudan Ordusu ez-Zurug Askeri Üssünü Kontrol Altına Aldı

Sudan ordusu, ülkenin batısında yer alan Kuzey Darfur eyaletindeki ez-Zurug askeri üssünün kontrolünü sağladığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, ortak güçlerin (ordu ve saflarında savaşan silahlı gruplar) Kuzey Darfur'daki ez-Zurug askeri üssünü Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) elinden aldığı bildirildi. Ordunun açıklamasında ayrıca, önemli sayıda savaş aracının ele geçirildiği ve onlarca HDK mensubunun da yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Stratejik Öneme Sahip Üs

Sudanın, Çad ve Libya arasındaki sınırda bulunan ez-Zurug askeri üssü, bölgedeki askeri ve stratejik manevralar açısından önemli bir konumda yer almaktadır.

Sudan'daki Çatışmaların Arka Planı

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana, ordu ile bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform, entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle şiddetli çatışmalar yaşanmaktadır. Şu ana kadar başlatılan tüm çözüm girişimleri ise maalesef sonuçsuz kalmıştır.

Birleşmiş Milletlere göre, Sudan'daki çatışmalar sonucunda 20 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş durumda. Savaşın başlamasından bu yana ülkeyi terk edenlerin sayısı 3 milyonu aşarken, 9 milyon kişi ülke içinde yerinden edilmiştir. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.