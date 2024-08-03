Sudan Ordusu, Mavi Nil Eyaleti'nde HDK Saldırısını Geri Püskürttü

Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), Sudan'ın güneydoğusundaki Mavi Nil eyaletine ilk kez saldırı düzenledi. Sudan Ordusu, bu saldırının başarıyla püskürtüldüğünü duyurdu.

Sudan Ordusu'ndan Açıklama

Sudan Ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada, 4. Piyade Tümeni Komutanlığı altında görev yapan birliklerin, HDK'nin Mavi Nil Eyaleti'nin Guli şehrine yönelik saldırısını etkisiz hale getirdiği ifade edildi. Ordunun, HDK'ya ait teçhizatı ele geçirdiği ve birçok HDK mensubunu etkisiz kıldığı belirtildi.

Yeni Bir Çatışma Alanı

Mavi Nil Eyaleti, bugüne kadar ordu ile HDK arasındaki çatışmalara tanık olmamıştı. Bu saldırı ile birlikte, Sudan'ın 18 eyaletinden 13'ü doğrudan çatışmalardan etkilenmiş durumda.

Sudan'daki İç Savaş

Sudan'da 30 yıllık Ömer el Beşir iktidarının devrilmesinden sonra, sivillerin oluşturduğu hükümete karşı gerçekleşen ortak darbe, ordunun ve HDK'nın güç mücadelesini doğurdu. Bu çatışmalar 16 aydan fazla bir süredir devam ediyor.

Uluslararası Barış Çabaları

Nisan 2023'te başlayan savaşta Sudan Ordusu, kuzey ve doğudaki bölgelerde hâkimiyetini sürdürürken, HDK'nın batı ve güneyde etkili olduğu görülüyor. Barış süreçleri için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülüğünde yapılan barış girişimleri ve diğer uluslararası çabalar henüz sonuç vermiş değil.

İnsani Kriz

BM'ye göre, Sudan'daki çatışmalar, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizine yol açmış durumda. Bu süreçte 18,800'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 10 milyon birey yerinden edilerek, 25 milyondan fazla insan insani yardıma muhtaç kalmıştır.