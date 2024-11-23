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Sudan Ordusu, Sinca Şehrinin Kontrolünü Yeniden Ele Geçirdi

Sudan ordusu, Sinnar eyaletinin merkezi Sinca'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nden kontrolü yeniden sağladı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 17:03
Sudan Ordusu, Sinca Şehrinin Kontrolünü Yeniden Ele Geçirdi

Sudan Ordusu Sinca'yı Tekrar Kontrol Altına Aldı

Sudan ordusu, ülkenin güneydoğusundaki Sinnar eyaletinin merkezi Sinca şehrinin kontrolünü yeniden sağladığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Ordunun açıklamasına göre, ordu güçleri, yaklaşık 19 aydır çatıştığı Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK)'nden Sinca şehrini geri aldı.

Ordu, Sinca'daki 17. Piyade Tümen Komutanlığından gelen görüntüleri halka sundu. Bu sırada bölge halkının sevinç gösterileri düzenlediğine dair videolar paylaşıldı.

Çatışmalar ve Stratejik Kontrol

HDK, 24 Haziran tarihinde, bölgedeki şiddetli çatışmalar sonucu Cebel Moya bölgesinin kontrolünü ele geçirdiğini bildirmişti. Bunun yanı sıra, 29 Haziran tarihinde Sinnar eyaletinin merkezi Sinca'nın kontrolünü sağladıklarını da belirtmişti.

Sudan ordusu, 26 Eylül tarihinde Hartum'un da aralarında bulunduğu çeşitli noktalarda HDK'ye karşı büyük bir askeri operasyon başlattı. Bu operasyonda, stratejik öneme sahip olan Cebel Moya bölgesi yeniden ordu kontrolüne geçti.

Sinnar Eyaleti ve Sudan’daki Savaş

Sinnar eyaleti, ülkenin güneydoğusunda, Etiyopya ve Güney Sudan ile sınır komşusu olup tarım ve hayvancılık alanında büyük bir öneme sahiptir. Sudan'daki iç savaş ise 15 Nisan 2023 tarihinden bu yana, ordu ile bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri arasında yaşanan anlaşmazlıklardan kaynaklanmaktadır.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Savaşın patlak vermesinin ardından 3 milyon kişi ülkeden kaçarak, 11 milyondan fazla kişi de iç göç yaşadı. Ayrıca 25 milyon kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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