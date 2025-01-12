Sudan Ordusu Vad Medeni'yi Ele Geçirdi: Hartum İçin Yeni Bir Fırsat

Sudan Ordusu Vad Medeni'yi Ele Geçirdi

Sudan ordusu, Cezira eyaletinin merkezi Vad Medeni'yi Hızlı Destek Kuvvetleri'nden (HDK) yeniden alarak, başkent Hartum üzerindeki etki alanını genişletme fırsatı buldu.

Ordu Komutanının Açıklamaları

Emekli Tümgeneral Usame Muhammed Ahmed, AA muhabirine yapmış olduğu açıklamada, "Ordunun Vad Medeni'ye girişi, askeri planların başarıyla uygulanmasının bir sonucudur," dedi. Ayrıca, Vad Medeni'nin kontrol altına alınmasının orduya birçok askeri avantaj sağlayacağını belirtti.

Hartum'a Yakınlık ve Askeri Destek

Açıklamalarına devam eden Ahmed, "Vad Medeni'nin stratejik konumu, Hartum'daki askeri operasyonların daha etkili bir şekilde yürütülmesine olanak tanıyacak. Askeri uçakların konuşlandırılması, arazideki kara birliklerine hızlı destek sağlayacak," ifadelerini kullandı.

Ülke Genelinde Süren Çatışmalar

Sudan'da 15 Nisan 2023'te başlayan ordu ile HDK arasındaki çatışmalar, başkent Hartum başta olmak üzere ülke genelinde devam ediyor. Birleşmiş Milletler raporlarına göre, bu çatışmaların etkisiyle 20 binden fazla insanın hayatını kaybettiği ve 3 milyon kişinin ülkeyi terk ettiği belirtildi. Ülke içindeki yerinden edilenlerin sayısı ise yaklaşık 9 milyona ulaştı.

Vad Medeni'nin Stratejik Önemi

Vad Medeni'nin kontrol edilmesi, ordunun güçlenmesine ve stratejik bir bağlantı noktası olarak önemli bir rol oynamasına olanak tanıyacak. Cezira eyaleti, Sinnar, Mavi Nil, Gadarif, Kesela, Kızıldeniz, Beyaz Nil, Kurdufan ve Darfur gibi çeşitli bölgeleri birbirine bağlıyor. Aynı zamanda, dünyanın en büyük tarım projelerinden biri olan Cezira Projesi de burada yer alıyor.

Kısacası, Sudan ordusunun Vad Medeni’yi ele geçirmesi, başkente yapılan operasyonlar için yeni bir kapı aralamış durumda. Ordunun bu zaferi, gelecekteki harekatlarında da değerlendirilebilecek önemli bir avantaj yaratacaktır.