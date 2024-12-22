Sudan, Uganda'nın Özrünü Memnuniyetle Karşıladı

Sudan, Uganda Dışişleri Bakanlığının, ordu komutanı ve Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu Muhoozi Kainerugaba tarafından yapılan "Hartum'u ele geçireceğiz" açıklaması nedeniyle resmi olarak özür dilemesinden memnun olduğunu bildirdi.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Uganda hükümetinin, Kainerugaba'nın 17 Aralık'ta yaptığı açıklamaları "talihsizlik" olarak nitelendirdiğini ve bunun için resmi özür dilediğini vurguladı.

Ayrıca, Uganda Dışişleri Bakanlığının, Sudan'ın Kampala Büyükelçiliğine bir memorandum gönderdiği ve Kainerugaba'nın ifadelerinin resmi diplomatik kanallar aracılığıyla yapılmaması nedeniyle Uganda hükümetinin resmi pozisyonunu yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, Uganda hükümetinin barış ve güvenlik sorunlarının üstesinden gelebilmesi amacıyla Sudan ile ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılığını da ifade ettiği aktarıldı.

Kainerugaba, 17 Aralık'ta X platformunda paylaştığı mesajda, "Başkanlığı devraldıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğiyle Hartum'u ele geçireceğiz. Sudan'daki kaos yakında sona erecek," şeklinde ifadelerde bulunmuştu. Bu açıklama üzerine büyük tepkiler gelince, Kainerugaba paylaşımını silmişti.

Sudan hükümeti ise 19 Aralık'ta Uganda hükümetinden Kainerugaba'nın bu açıklaması nedeniyle resmi özür talebinde bulunmuştu.