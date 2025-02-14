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Sudan Yatırım Bakanı Mehdi'den Türk Yatırımları İçin Umut Verici Açıklama

Sudan Yatırım Bakanı Ahlam Medeni Mehdi, Türk yatırımcıların ülkeye ilgisinin arttığını ve büyük yatırımlar beklediklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 13:41
Sudan Yatırım Bakanı Mehdi'den Türk Yatırımları İçin Umut Verici Açıklama

Sudan Yatırım Bakanı Mehdi: "Türk Yatırımları için Umut Var"

Sudan Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahlam Medeni Mehdi, Türk yatırımcıların Sudan'a gösterdiği ilginin her geçen gün arttığını ifade etti. İstanbul'da düzenlenen 12. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu'nda değerlendirmede bulunan Mehdi, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin ivme kazandığını belirtti.

Türkiye-Sudan İlişkileri

Mehdi, Türkiye ile Sudan arasındaki ilişkilerin tarihi bir geçmişe dayandığını vurguladı. Osmanlı dönemine dayanan bu dostluğun, günümüzde de ikili forumlarla derinleştiğini söyledi. “Türkiye, Sudan için kardeş bir devlettir,” diyen Mehdi, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 500 milyon dolar civarında olduğunu kaydetti.

Büyük Yatırımlar Bekleniyor

Son dönemde gerçekleştirilen forumlarda Türk işadamlarının Sudan'daki yatırımları artırma konusundaki kararlılığını gözlemlediklerini ifade eden Mehdi, “Yakında Sudan'da büyük Türk yatırımları bekliyoruz,” dedi. Bunun yanı sıra, iki hafta önce Türkiye'den gelen bir heyetin Sudan’ın yeniden imarı için istekli olduğunu belirtti.

Yatırım Fırsatları

Sudan'daki yatırım fırsatlarına dikkat çeken Bakan Mehdi, Türk yatırımcıların altyapı, enerji, tarım, madencilik ve imalat sektörlerinde değerlendirme yapabileceklerini aktardı. Özellikle savaş sonrası yeniden yapılandırma sürecinin, yol, köprü, havalimanları ve demiryolları gibi alanlarda yatırım ihtiyacını artırdığını söyledi.

Yasal Düzenlemeler ve Yatırım İklimi

Hartum hükümetinin yabancı yatırımları artırmak amacıyla hem yurt içinde hem de yurtdışında forumlar düzenlemeyi planladığını bildiren Mehdi, yatırımcıları teşvik etmek için bazı yeni yasal düzenlemelerin yapılabileceğini ifade etti. “Bu reformlarla yatırım iklimini iyileştirecek ve yeni yatırımcıların ilgisini çekeceğiz,” dedi.

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