Sudan Yönetiminden Türkiye'ye Teşekkür

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Malik Agar, Türkiye'ye desteklerinden dolayı minnettar olduklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 20:13
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 00:46
Sudan Yönetiminden Türkiye'ye Teşekkür

Sudan Yönetimi, Türkiye'ye Minnetini İfade Etti

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Malik Agar, Türkiye hükümetine ve halkına, Sudan yönetimi ve halkı adına teşekkürlerini iletti. Agar, Türkiye'nin Hartum Büyükelçi Fatih Yıldız ile, Port Sudan ofisinde bir araya geldiği görüşmede bu takdirlerini dile getirdi.

Karşılıklı Destek ve İlişkilerin Güçlendirilmesi

Agar, savaş döneminde Sudan halkına verdikleri destekten dolayı Türkiye'ye minnettar olduklarını ifade etti. Ayrıca, iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek şekilde ikili ilişkileri güçlendirme ve çeşitli alanlarda ortak işbirliği arzusunu vurguladı.

Yardım ve İşbirliği Vaatleri

Büyükelçi Yıldız ise, Sudan'daki genel durumu ele aldıklarını ve Türkiye'nin savaşın getirdiği ağır şartları hafifletmek için nasıl yardım edebileceğini görüştüklerini belirtti. Türkiye, özellikle tarım ve madencilik alanlarında işbirliğini geliştirme hedefine sahip olduğunu ifade etti.

Yıldız, Sudan halkının yararına olacak şekilde yardımların artırılması için Türk hükümetinin kararlılıkla çalışacağını da sözlerine ekledi.

Yardım Gönderileri Yolda

Ayrıca, Yıldız, savaş, sel ve salgın hastalıklardan etkilenenler için hazırlanan çadır, gıda ve ilaçları taşıyan bir Türk gemisinin yakında Sudan'a yola çıkacağını duyurdu.

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