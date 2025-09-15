Sudani'den Doha'da 'İslam İttifakı' Çağrısı: İsrail Saldırısı Kınandı

Sudani'den Doha'da "İslam İttifakı" çağrısı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesinde konuştu. Bölgedeki güvenlik ve ekonomik zorluklara karşı geniş kapsamlı bir "İslam ittifakı" kurulması çağrısında bulundu.

İsrail saldırısına sert tepki

Sudani, Katar'a yönelik İsrail saldırısını uluslararası hukukun ihlali ve bölgedeki diplomatik çabaları baltalayan tehlikeli bir tırmanış olarak nitelendirdi. Konuşmasında, "Bu saldırı, barışçıl çözümlerin önünü bilerek kapatıyor." dedi.

Herhangi bir Arap veya İslam ülkesine yönelik saldırının ortak güvenliğe tehdit oluşturduğunu vurgulayan Sudani, bunun koordineli diplomatik ve caydırıcı önlemlerle engellenmesi gerektiğini belirtti.

Filistin vurgusu ve bölgesel caydırıcılık

Sudani, Filistin halkının haklarını güvence altına alacak siyasi çözümün zorunlu olduğunu ifade etti ve bölgesel istikrara yönelik tehditlere karşı ortak caydırıcılık mekanizmalarının etkinleştirilmesi çağrısını yineledi.

Konuşmasının devamında Sudani, "İsrail, uluslararası hukuku hiçe sayarak, sınırların güç yoluyla değiştirilmesinden bahsediyor ve bu da daha büyük istikrarsızlığa yol açacak. Gazze’deki aç bırakma ve kitlesel yıkım politikaları şiddet ve kaosu derinleştiriyor. Uluslararası sistemin bu saldırılar karşısında sessiz kalması ciddi bir çöküşe yol açacak." dedi.