Sudani'den Doha'da 'İslam İttifakı' Çağrısı: İsrail Saldırısı Kınandı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Doha'daki zirvede İsrail saldırısını kınayarak geniş kapsamlı bir 'İslam ittifakı' çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 17:46
Sudani'den Doha'da 'İslam İttifakı' Çağrısı: İsrail Saldırısı Kınandı

Sudani'den Doha'da "İslam İttifakı" çağrısı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesinde konuştu. Bölgedeki güvenlik ve ekonomik zorluklara karşı geniş kapsamlı bir "İslam ittifakı" kurulması çağrısında bulundu.

İsrail saldırısına sert tepki

Sudani, Katar'a yönelik İsrail saldırısını uluslararası hukukun ihlali ve bölgedeki diplomatik çabaları baltalayan tehlikeli bir tırmanış olarak nitelendirdi. Konuşmasında, "Bu saldırı, barışçıl çözümlerin önünü bilerek kapatıyor." dedi.

Herhangi bir Arap veya İslam ülkesine yönelik saldırının ortak güvenliğe tehdit oluşturduğunu vurgulayan Sudani, bunun koordineli diplomatik ve caydırıcı önlemlerle engellenmesi gerektiğini belirtti.

Filistin vurgusu ve bölgesel caydırıcılık

Sudani, Filistin halkının haklarını güvence altına alacak siyasi çözümün zorunlu olduğunu ifade etti ve bölgesel istikrara yönelik tehditlere karşı ortak caydırıcılık mekanizmalarının etkinleştirilmesi çağrısını yineledi.

Konuşmasının devamında Sudani, "İsrail, uluslararası hukuku hiçe sayarak, sınırların güç yoluyla değiştirilmesinden bahsediyor ve bu da daha büyük istikrarsızlığa yol açacak. Gazze’deki aç bırakma ve kitlesel yıkım politikaları şiddet ve kaosu derinleştiriyor. Uluslararası sistemin bu saldırılar karşısında sessiz kalması ciddi bir çöküşe yol açacak." dedi.

İLGİLİ HABERLER

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş Bulanık'ta 3 Ölümlü Silahlı Kavga: 6 Kişi Tutuklandı
2
Starmer: Mandelson'ın Görevden Alınması Epstein Bağlantısıyla İlgili
3
Çin: ABD'nin Venezuela Açıklarındaki Askeri Operasyonları 'Barışı Tehdit Ediyor'
4
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami: UAEA ve Grossi'nin Sessizliği 'Tarihte Leke' Olacak
5
Aliyev, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu Şuşa'da Kabul Etti
6
Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı
7
Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü