Sudanlı Tıp Öğrencisi Asma Yousif 8 Ayda Hafız Oldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Tıp Fakültesi öğrencisi Sudanlı Asma Yousif Osman Ali, eğitimini dondurup katıldığı hafızlık programında 8 ayda Kur’an-ı Kerim’i tamamen ezberleyerek hafız oldu.

Hafızlık yolculuğu

İl Müftülüğü’ne bağlı Şifa Hafızlık Kız Kur’an Kursu tarafından yetişkinlere yönelik açılan hafızlık programına katılan 2. sınıf tıp öğrencisi Asma Yousif, "Bir daha böyle bir fırsat bulamam" diyerek üniversite eğitimini dondurdu ve hafızlık eğitimine başladı. Azmi ve disipliniyle dikkat çeken Asma, sekiz aylık yoğun çalışma sonucu hedefine ulaştı.

Tören ve tebrik

Bilecik İl Müftülüğü tarafından düzenlenen hafızlık merasiminde Asma’nın son dersini İl Müftüsü Ahmet Dilek dinledi. Müftü Dilek törende yaptığı konuşmada, "Azim ve doğru yönlendirmeyle nelerin mümkün olduğunu Asma kardeşimiz bize gösterdi. Bu başarı hepimize örnek olsun" ifadelerini kullandı.

Gelecek hedefleri

Program sonunda Asma Yousif’e çeşitli hediyeler takdim edildi. Duygularını paylaşan Asma, "Kur’an’ı ezberlemek en büyük hayalimdi. Rabbim nasip etti. İnşallah hem iyi bir doktor hem de Kur’an’a hizmet eden bir hafize olurum" dedi.

Asma Yousif’in başarısı, azim ve kararlılıkla kısa sürede büyük hedeflere ulaşılabileceğinin somut bir örneği olarak kayda geçti.

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (BŞEÜ) TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ SUDANLI ASMA YOUSİF OSMAN ALİ, TIP FAKÜLTESİ EĞİTİMİNİ DONDURARAK 8 AYDA HAFIZ OLDU.