Sudanlı Tıp Öğrencisi Asma Yousif 8 Ayda Hafız Oldu

BŞEÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Asma Yousif, eğitimi dondurup 8 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız oldu; müftü törenle tebrik etti.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 12:57
Sudanlı Tıp Öğrencisi Asma Yousif 8 Ayda Hafız Oldu

Sudanlı Tıp Öğrencisi Asma Yousif 8 Ayda Hafız Oldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Tıp Fakültesi öğrencisi Sudanlı Asma Yousif Osman Ali, eğitimini dondurup katıldığı hafızlık programında 8 ayda Kur’an-ı Kerim’i tamamen ezberleyerek hafız oldu.

Hafızlık yolculuğu

İl Müftülüğü’ne bağlı Şifa Hafızlık Kız Kur’an Kursu tarafından yetişkinlere yönelik açılan hafızlık programına katılan 2. sınıf tıp öğrencisi Asma Yousif, "Bir daha böyle bir fırsat bulamam" diyerek üniversite eğitimini dondurdu ve hafızlık eğitimine başladı. Azmi ve disipliniyle dikkat çeken Asma, sekiz aylık yoğun çalışma sonucu hedefine ulaştı.

Tören ve tebrik

Bilecik İl Müftülüğü tarafından düzenlenen hafızlık merasiminde Asma’nın son dersini İl Müftüsü Ahmet Dilek dinledi. Müftü Dilek törende yaptığı konuşmada, "Azim ve doğru yönlendirmeyle nelerin mümkün olduğunu Asma kardeşimiz bize gösterdi. Bu başarı hepimize örnek olsun" ifadelerini kullandı.

Gelecek hedefleri

Program sonunda Asma Yousif’e çeşitli hediyeler takdim edildi. Duygularını paylaşan Asma, "Kur’an’ı ezberlemek en büyük hayalimdi. Rabbim nasip etti. İnşallah hem iyi bir doktor hem de Kur’an’a hizmet eden bir hafize olurum" dedi.

Asma Yousif’in başarısı, azim ve kararlılıkla kısa sürede büyük hedeflere ulaşılabileceğinin somut bir örneği olarak kayda geçti.

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (BŞEÜ) TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ SUDANLI ASMA YOUSİF OSMAN ALİ...

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (BŞEÜ) TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ SUDANLI ASMA YOUSİF OSMAN ALİ, TIP FAKÜLTESİ EĞİTİMİNİ DONDURARAK 8 AYDA HAFIZ OLDU.

BİLECİK İL MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN HAFIZLIK MERASİMİNDE ASMA'NIN SON DERSİNİ İL MÜFTÜSÜ...

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meryem Gemicioğlu'na Kamera Arkası'ndan Büyük Ödül
2
Adıyaman'da Kafa Kafaya Çarpışma: Polis Memuru Cengiz Askar Hayatını Kaybetti
3
Bursa'da Eşini 45 Yerinden Bıçaklayan Koca Tutuklandı
4
Bafra’da OSB’leri Birleştirecek Kızılırmak Köprüsü Hızla Yükseliyor
5
Selim İmamoğlu’nun Emniyet İfadesi Ortaya Çıktı: TECTUM ve 637.106 Euro İddiası
6
Sülüklü Göl’de Kamış Yangını: Gölbaşı’nda Hızlı Müdahale
7
İnceburun Feneri: Türkiye’nin En Kuzeyi Ziyaretçilerini Bekliyor

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş