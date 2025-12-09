Şuhut Devlet Hastanesi’nde Başarılı Göz Kapağı Ameliyatı

Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi Göz Polikliniği’nde gerçekleştirilen operasyonla, göz kapaklarındaki sarkma ve görme alanı daralması sorunu giderildi. Hastanın kapaklarında görülen renk değişikliği ve kolesterol birikintileri (ksantelazma) nedeniyle yapılan muayene ve tetkikler sonucunda cerrahi müdahaleye uygunluk tespit edildi.

Operasyon Detayları

Ameliyat, Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Abdullah Çalışkan ve deneyimli sağlık ekibi tarafından titizlikle planlanarak gerçekleştirildi. İşlem lokal anestezi altında, ağrısız bir şekilde yapıldı; fazla deri ve ksantelazma dokuları temizlenerek göz kapaklarındaki sarkık ve yorgun görünüm düzeltildi.

Yapılan cerrahi müdahale sadece estetik bir iyileşme sağlamakla kalmadı, aynı zamanda hastanın fonksiyonel problemlerde de önemli derecede düzelme elde etmesine katkı sağladı. Başarılı operasyon sonrası daralan görme alanı normale döndü ve göz çevresindeki yorgun ifade ortadan kalktı.

Takip ve Taburculuk

Operasyonun ardından hasta yaklaşık iki saat servis takibi sürecinden geçirildi. Sağlık durumunun iyi olması üzerine hasta şifa ile taburcu edildi.

