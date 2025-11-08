Şuhut'ta Canlı Hayvan Pazarı Yeniden Açıldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde küçükbaş hastalıkları nedeniyle kapatılan canlı hayvan pazarı yeniden açıldı; üreticiler satışlara başladı, fiyatlar dengelendi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 11:58
Pazar yeniden hareketlendi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, küçükbaş hayvanlarda görülen hastalıklar nedeniyle daha önce kapatılan canlı hayvan pazarı bugün tekrar açıldı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren pazara gelen üreticiler, besleyip büyüttükleri koyun ve keçileri satışa sunarak ticarete başladı. Üreticiler, pazarın yeniden açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, vatandaşlar da hem alım hem satış için pazara yoğun ilgi gösterdi.

Satışlar ve fiyatlar

Uzun bir aradan sonra açılan pazarda alışverişlerin hızlı olduğu gözlenirken, satışlarda ve pazarın yeniden faaliyete geçmesinden üreticilerin memnuniyet duyduğu belirtildi. Pazarda fiyatların belli bir dengeye oturduğu belirtildi.

Fiyatlar: 70 kiloluk bir küçükbaş hayvanın 15 ila 17 bin lira arasında, 40-50 kilo arasındaki bir kuzunun ise 13 bin 500 ila 15 bin lira arasında alıcı bulduğu ifade edildi.

