Şuhut’ta Yol ve Altyapı Çalışmaları Hızla Sürüyor

Karayolları ve belediyeye bağlı ekiplerin Altıgöz mevkii ile Fatih Camii yolu başta olmak üzere Şuhut merkezinde yürüttüğü yol ve altyapı çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 16:14
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde yol yapım ve altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Altıgöz mevkii ve Fatih Camii yolu odak noktası

Karayolları ve belediyeye bağlı ekipler, ilçe merkezinde ulaşım konforunu artırmak ve caddelerin altyapı ihtiyaçlarını gidermek amacıyla başlatılan çalışmaları yoğunlaştırdı. Çalışmalar özellikle Altıgöz mevkii ile Fatih Camii yolu güzergahında yürütülüyor.

Yetkililer, bozulan yolların sıcak asfalt ile yenilendiğini ve su ve kanalizasyon hatlarının modern sistemlerle güçlendirildiğini belirtti. Hedef, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlamasıdır.

Çalışmaların kısa süre içinde tamamlanarak yolların yeniden trafiğe açılması bekleniyor.

