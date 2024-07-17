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Suikast girişiminin ardından anketlerde değişim! Kritik eyaletlerde Trump yükselişte!

ABD'de Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından yapılan anketler, Trump'ın lehine bir değişim gösterdi. Bu durum, Trump'ın, mevcut Başkan Joe Biden'ı anketlerde geçmesiyle sonuçlandı.

Yayın Tarihi: 17.07.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 16:54
Suikast girişiminin ardından anketlerde değişim! Kritik eyaletlerde Trump yükselişte!

Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, yaşanan suikast girişiminin etkisiyle anketlerde önemli bir sıçrama yaptı. Bu gelişme, özellikle seçimin kaderini belirleyen "salıncak eyaletler" açısından dikkate değer bir durum olarak öne çıkıyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde, başkanlık seçimlerinin sonucunu belirleyen kritik eyaletler arasında Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Kuzey Carolina, Pensilvanya ve Wisconsin bulunuyor. Bu eyaletler, her dönem Demokrat ve Cumhuriyetçi partiler arasında gidip gelmektedir. Partiler, kampanya çalışmalarını özellikle bu eyaletlerde yoğunlaştırarak kararsız seçmenleri etkilemeye çalışıyor.

Son anketler, Trump'ın bu kritik eyaletlerde Biden’ın önünde olduğunu ortaya koydu. Biden, söz konusu yedi eyalette Trump’ın gerisinde kalsa da, bu eyaletlerdeki Demokrat senato adayları, Cumhuriyetçi rakiplerinin önünde gitmeyi başardı. Bu durum, Biden'ın seçim kampanyasında yaşadığı zorlukları gözler önüne seriyor.

Anketlere katılanların yaklaşık yüzde 10'u, hala karar vermediğini belirtiyor. Bu durum, her iki taraf için de kritik bir fırsat sunuyor. Seçim sürecinde kararsız seçmenlerin tutumları, sonucu büyük ölçüde etkileyebilir.

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