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Suikast girişiminin ardından Trump halkla buluştu!

Eski Başkan Trump, Milwaukee'deki Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde, kendisine yapılan suikast girişiminden sonra ilk kez halkın karşısına çıktı. Kongre katılımcıları Trump'ı coşkuyla karşıladı.

Yayın Tarihi: 16.07.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 09:34
Suikast girişiminin ardından Trump halkla buluştu!

ABD seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olan eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yönelik gerçekleştirilen suikast girişiminden sonra ilk kez halkın karşısına çıktı. Trump, Milwaukee'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katılarak destekçileriyle buluştu.

Milwaukee'deki Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne kulağında bandajla katılan Trump, gülümseyerek destekçilerini selamladı. Katılımcılar Trump'ı alkışlar ve çığlıklarla karşıladı. Eski Başkan'ın yanında bugün açıkladığı başkan yardımcı adayı J.D. Vance de yer aldı.

Trump, kongrede yaptığı konuşmada, "Bu ülke için mücadelemiz bitmedi. Bu tür saldırılar bizi yıldıramaz, aksine daha da güçlendirir" ifadelerini kullandı. Kongre salonunda Trump’ın konuşması sık sık alkışlarla kesildi.

Trump’ın kongreye katılımı sırasında güvenlik önlemleri de artırıldı. Olayın ardından Trump’ın koruma ekibi genişletildi ve kongre salonunda da sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Trump, kongre sırasında başkan yardımcısı adayı olarak J.D. Vance’i duyurdu. Vance, yaptığı kısa konuşmada, "Trump’ın yanında yer almaktan gurur duyuyorum. Bu ülkenin geleceği için birlikte çalışacağız" dedi.

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