Şule Yüksel Şenler: Başörtüsü Mücadelesinin Simgesi ve 'Huzur Sokağı' Yazarı

Şule Yüksel Şenler: Bir Nesle Yön Veren Kalem

Şule Yüksel Şenler, yazı, konferans ve fikirleriyle Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran, başörtüsü mücadelesinin simge isimlerinden biri olarak hafızalara kazındı. "Huzur Sokağı" romanı ve bu romandan uyarlanan "Birleşen Yollar" filmi ile geniş kitlelerin dikkatini çeken yazarın vefatının üzerinden altı yıl geçti.

Hayatı ve yazı serüveni

Aslen Kıbrıslı olan Şenler, 29 Mayıs 1938'de Kayseri'de, Ümran Hanım ve Tahsin Bey'in çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesinin İstanbul'a göç etmesi sonrası ortaokulu yarıda bırakarak bir terzinin yanında çalıştı; burada öğrendiği dikiş ve tasarım bilgisi ilerleyen yıllarda onun başörtüsü ve pardösü modelleri ile genç kızların moda anlayışını etkilemesine zemin hazırladı.

Yazı hayatına erken yaşta başlayan Şenler'in hikâyeleri henüz 14 yaşındayken Yelpaze dergisinde yayımlandı. "Şule Yüksel" imzasını kullandığı yazarlık serüveni, Mehmet Şevket Eygi'nin çıkardığı Yeni İstiklal gazetesinin gençlik köşesinde başladığı profesyonel gazetecilikle sürdü. Daha sonra Kadın gazetesinde "Duyuşlar-Görüşler" köşesini kaleme aldı.

Konferanslar ve tesettüre geçiş

Sanatın çeşitli dallarında eğitimler alan Şenler için 1965 yılı bir dönüm noktası oldu. Bu yılda Batılı yaşam tarzını bırakarak tesettüre girdi; karar hem kendi hayatında hem de toplumda geniş yankı uyandırdı. Anadolu'yu karış karış gezerek verdiği konferanslarla on binlerce kişiye ulaşan Şenler, 1960 ve 1970'lerde dindar kadınların kamusal alandaki güçlü temsilcilerinden biri haline geldi. Kendi geliştirdiği modern ve estetik başörtüsü bağlama stili gençler arasında hızla yayıldı.

Tutuklanma, cezaevi ve yazarlık

Dönemin siyasi atmosferinde artan etkisi eleştirilere neden olan Şenler, 1971'de Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın sözleriyle hedef gösterildi. Sunay'a yönelik eleştirisini açıklayan Şenler, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanarak Bursa Cezaevi'ne girdi. Yaklaşık iki ay sonra Sunay'ın özür talebi ve afını reddederek, verilen 8 aylık hapis cezasını tamamladı.

Cezaevinden çıktıktan sonra yazı hayatına Hür Söz, Babıali'de Sabah ve Milli Gazete gibi yayınlarda devam etti. Bu dönemde kaleme aldığı "Huzur Sokağı" romanı büyük ilgi gördü; roman, Yücel Çakmaklı yönetmenliğinde Türkan Şoray ve İzzet Günay gibi isimlerin yer aldığı "Birleşen Yollar" filmiyle sinemaya aktarıldı. Eser, 2012'de aynı isimle televizyon dizisi olarak yeniden izleyiciyle buluştu.

Eserleri ve kültürel mirası

Şenler kariyeri boyunca "Gençliğin Izdırabı", "Hidayet", "Bize Ne Oldu", "İslam'da ve Günümüzde Kadın" gibi eserler kaleme aldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın evliliğine vesile olmasıyla da anıldı; hayatı gazeteci Demet Tezcan tarafından "Bir Çığır Öyküsü" adıyla kitaplaştırıldı.

Vefatı ve sürdürülen miras

Tedavi gördüğü hastanede 28 Ağustos 2019'da, 81 yaşında vefat eden Şule Yüksel Şenler'in cenazesi Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan namazın ardından Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ne defnedildi. İsmi; İstanbul Pendik, Balıkesir Karesi ve Batman'daki Şule Yüksel Şenler Kız İmam Hatip Liseleri'nde, İstanbul Esenler'deki Hanımlar Konağı'nda ve Muş'taki Bilgi Evi'nde yaşatılmaya devam ediyor.

Eyüpsultan'daki Şule Yüksel Şenler Vakfı, yazarın ayrımcılığa karşı çıkan, insan onurunu ve özgürlükleri savunan duruşunu gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Vakıf ayrıca her yıl Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen "Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri" ile kültür ve yazı dünyasının isimlerini okurlarla buluşturuyor.