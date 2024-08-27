Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Şule Yüksel Şenler'in Vefatının Beşinci Yılı: Eserleri ve Mirası Unutulmadı

Şule Yüksel Şenler, başörtüsü mücadelesi ve yazılarıyla hafızalarda yer etti. 5. ölüm yıl dönümünde hatırlanıyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 10:59
Şule Yüksel Şenler'in Vefatının Beşinci Yılı: Eserleri ve Mirası Unutulmadı

Şule Yüksel Şenler: Edebiyatın Öncüsü

27 Ağustos 2019’da vefat eden yazar Şule Yüksel Şenler, Türk edebiyatında ve başörtüsü mücadelesinde önemli bir isim olarak anılıyor. "Birleşen Yollar" ve "Huzur Sokağı" gibi romanlarıyla tanınan Şenler, 29 Mayıs 1938’de Kayseri'de dünyaya gelmiş, ailesinin göçü ile İstanbul'a yerleşmiştir.

Çocukluğundan Edebiyat Dünyasına

Koca Ragıp Paşa İlkokulu’ndan sonra eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Şule Yüksel Şenler, genç yaşta çalışmaya başlayarak hayatının yönünü değiştirmiştir. 14 yaşında Yelpaze Dergisinde hikayelerle yazı hayatına adım atan yazar, kimliğini belirginleştirmek adına isminin başına "Şule" ismini eklemiştir.

Yazarlık Kariyeri ve Mücadelesi

1959'da Yeni İstiklal gazetesinin gençlik köşesinde kaleme aldığı yazılarla gazeteciliğe adım atan Şenler, zamanı geldiğinde başörtüsü takarak dindar bir yaşam tarzını benimsedi. Bu kararının ardından, başörtüsü ve eğitimli Müslüman kadın konularında birçok yazı yazarak dikkatleri üzerine çekti. Dönemin siyasi gündemi içinde tartışmalara yol açan bu çıkışları, onu ülke gündeminde önemli bir figür haline getirdi.

İşte Örnek Kalem ve Konferansları

Dönemin önemli konferanslarını vermekle birlikte, başörtülü kadınların üniversitede eğitim alabilmesi için mücadele eden bir aktivist olarak da tanındı. Şenler'in yazdığı ve tasarladığı modern başörtüleri, genç kadınlar arasında hızla popüler hale geldi.

Şenler'in Mirası

Şenler'in hayatı, gençler için olduğu kadar toplum için de birçok mesaj barındırıyordu. Kendisine müteşekkir olan genç kızlar, onun izinden giderek benzer bir yaşam tarzını benimsedi. Bugün, onun adına düzenlenen Şule Yüksel Şenler Kız İmam Hatip Liseleri ve çeşitli kültürel yapıların varlığı, onun mirasının yaşatıldığının en büyük göstergelerindendir.

Cenazesi ve Anısına İthaf Edilen Yapılar

28 Ağustos 2019’da vefat eden yazarın cenaze namazı, Eyüp Sultan Camisi'nde kılındı. Cenazesi, tarihi Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ne defnedildi. Ayrıca, eserleri ve etkinliklerle adını yaşatan Şule Yüksel Şenler Vakfı, 2023 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Eyüpsultan'da açıldı.

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!