Şule Yüksel Şenler'in Vefatının Beşinci Yılı: Eserleri ve Mirası Unutulmadı

Şule Yüksel Şenler: Edebiyatın Öncüsü

27 Ağustos 2019’da vefat eden yazar Şule Yüksel Şenler, Türk edebiyatında ve başörtüsü mücadelesinde önemli bir isim olarak anılıyor. "Birleşen Yollar" ve "Huzur Sokağı" gibi romanlarıyla tanınan Şenler, 29 Mayıs 1938’de Kayseri'de dünyaya gelmiş, ailesinin göçü ile İstanbul'a yerleşmiştir.

Çocukluğundan Edebiyat Dünyasına

Koca Ragıp Paşa İlkokulu’ndan sonra eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Şule Yüksel Şenler, genç yaşta çalışmaya başlayarak hayatının yönünü değiştirmiştir. 14 yaşında Yelpaze Dergisinde hikayelerle yazı hayatına adım atan yazar, kimliğini belirginleştirmek adına isminin başına "Şule" ismini eklemiştir.

Yazarlık Kariyeri ve Mücadelesi

1959'da Yeni İstiklal gazetesinin gençlik köşesinde kaleme aldığı yazılarla gazeteciliğe adım atan Şenler, zamanı geldiğinde başörtüsü takarak dindar bir yaşam tarzını benimsedi. Bu kararının ardından, başörtüsü ve eğitimli Müslüman kadın konularında birçok yazı yazarak dikkatleri üzerine çekti. Dönemin siyasi gündemi içinde tartışmalara yol açan bu çıkışları, onu ülke gündeminde önemli bir figür haline getirdi.

İşte Örnek Kalem ve Konferansları

Dönemin önemli konferanslarını vermekle birlikte, başörtülü kadınların üniversitede eğitim alabilmesi için mücadele eden bir aktivist olarak da tanındı. Şenler'in yazdığı ve tasarladığı modern başörtüleri, genç kadınlar arasında hızla popüler hale geldi.

Şenler'in Mirası

Şenler'in hayatı, gençler için olduğu kadar toplum için de birçok mesaj barındırıyordu. Kendisine müteşekkir olan genç kızlar, onun izinden giderek benzer bir yaşam tarzını benimsedi. Bugün, onun adına düzenlenen Şule Yüksel Şenler Kız İmam Hatip Liseleri ve çeşitli kültürel yapıların varlığı, onun mirasının yaşatıldığının en büyük göstergelerindendir.

Cenazesi ve Anısına İthaf Edilen Yapılar

28 Ağustos 2019’da vefat eden yazarın cenaze namazı, Eyüp Sultan Camisi'nde kılındı. Cenazesi, tarihi Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ne defnedildi. Ayrıca, eserleri ve etkinliklerle adını yaşatan Şule Yüksel Şenler Vakfı, 2023 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Eyüpsultan'da açıldı.