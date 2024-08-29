Şule Yüksel Şenler Vefatının 5. Yılı Dolayısıyla Anıldı

Şule Yüksel Şenler, Vefatının 5. Yılında Unutulmadı

Aktivist, gazeteci ve yazar Şule Yüksel Şenler, edebiyata ve topluma kattığı değerlerle 5. ölüm yıl dönümünde anıldı. "Birleşen Yollar" ve "Huzur Sokağı" gibi eserleriyle tanınan Şenler’in anma programı, Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından düzenlendi.

Anma Programının Detayları

Etkinlik öncesinde, Mihrişah Sultan İmareti ve Haziresinde Şenler'in mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra, vakfın yönetim kurulu başkanı Dr. Leyla Şahin Usta, anma programının açılışında önemli bir konuşma yaptı.

Usta, "Şule Abla, Türkiye'nin zorlu dönemlerinde cesurca ve zarafetiyle İslam için mücadele etti. Geride bıraktığı miras, değişen zaman ve mekanlarda bile değerini koruyor." dedi.

Şule Yüksel Şenler'in Mirası

Usta, vakıf olarak Şule Yüksel Şenler'in hayatını sinemaya taşımayı istediklerini belirtti: "Onun ruhunu harmanlayarak, mirasına sahip çıkan bir yapıt ortaya koymak istiyoruz. Uygun bir yapımcı ile bu projede ilerlemek istiyoruz."

Programda, yapımcı ve senarist Ali Osman Emirosmanoğlu da duygularını paylaştı. Emirosmanoğlu, "Şule Hanım’ın eserleri benim sanatsal kariyerimin ilk projesi oldu. Sanat hayatımda yarattığı etki çok büyük," dedi.

Hatıralar ve Anılar

Buna ek olarak, yazar Demet Tezcan da 2005 yılında Şenler’in hayatını kaleme aldığını belirtirken, Türkiye Yazma Eserler Kurumu başkanı Dr. Coşkun Yılmaz, Şule Yüksel’in eserinin milli sinema akımı için önemli olduğunu ifade etti.

Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise, "Şule Abla’nın mücadelesi ve kararlılığı her zaman ilham kaynağımız oldu," diyerek, onun hikayesinin her zaman taze tutulması gerektiğini vurguladı.

"Birleşen Yollar" ve "Huzur Sokağı" romanlarıyla tanınan aktivist, yazar ve gazeteci Şule Yüksel Şenler, vefatının 5. yılında Şule Yüksel Şenler Vakfı'nda gerçekleştirilen programla anıldı. Programda Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz konuşma yaptı.

"Birleşen Yollar" ve "Huzur Sokağı" romanlarıyla tanınan aktivist, yazar ve gazeteci Şule Yüksel Şenler, vefatının 5. yılında Şule Yüksel Şenler Vakfı'nda gerçekleştirilen programla anıldı. Programda Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz konuşma yaptı.

"Birleşen Yollar" ve "Huzur Sokağı" romanlarıyla tanınan aktivist, yazar ve gazeteci Şule Yüksel Şenler, vefatının 5. yılında Şule Yüksel Şenler Vakfı'nda gerçekleştirilen programla anıldı. Programda Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz konuşma yaptı.

"Birleşen Yollar" ve "Huzur Sokağı" romanlarıyla tanınan aktivist, yazar ve gazeteci Şule Yüksel Şenler, vefatının 5. yılında Şule Yüksel Şenler Vakfı'nda gerçekleştirilen programla anıldı. Programda Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz konuşma yaptı.

"Birleşen Yollar" ve "Huzur Sokağı" romanlarıyla tanınan aktivist, yazar ve gazeteci Şule Yüksel Şenler, vefatının 5. yılında Şule Yüksel Şenler Vakfı'nda gerçekleştirilen programla anıldı. Programda Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz konuşma yaptı.

"Birleşen Yollar" ve "Huzur Sokağı" romanlarıyla tanınan aktivist, yazar ve gazeteci Şule Yüksel Şenler, vefatının 5. yılında Şule Yüksel Şenler Vakfı'nda gerçekleştirilen programla anıldı. Programda Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz konuşma yaptı.