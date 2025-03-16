Süleyman Soylu, Almanya'da Ramazan Etkinliklerinde Türklerle Buluştu

Almanya'daki Ramazan Etkinliklerine Katılım

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Almanya'da düzenlenen ramazan etkinliklerine katılmak üzere Stuttgart'a gitti. Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) davetiyle gerçekleşen etkinliklerde, Soylu Türkiye kökenli vatandaşlarla bir araya geldi.

Türk Esnafını Ziyaret ve Toplumsal Dayanışma

Süleyman Soylu, Mauser Caddesi'ndeki Türk esnafını ziyaret ederek, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Ayasofya Camisi'nde cemaatle sohbet etti. Soylu, bu ziyaretler sırasında birlik, beraberlik ve karşılıklı saygının önemine vurgu yaptı.

Türk Toplumunun Gelişimi

Etkinlikler hakkında açıklamalarda bulunan Soylu, Stuttgart'ta gerçekleştirilen faaliyetlerin Türk toplumu için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Türk vatandaşlarının, iş, eğitim ve sağlık alanlarındaki gelişmelerini takdirle karşıladığını ifade eden Soylu, “Almanya'daki Türkler, gün geçtikçe çok önemli etkinliklerin altına imza atıyorlar.” dedi.

Süleyman Soylu, Türk toplumunun ekonomik ve sosyal anlamda sürekli bir gelişim içerisinde olduğuna dikkat çekerek, “Dünden daha iyi, yarın bugünden çok daha da iyi olacak.” ifadesini kullandı. Gençlerin, değerlerine sahip çıkma konusundaki duyarlılığının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Almanya'da düzenlenen ramazan etkinliklerine katıldı. Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) davetiyle Stuttgart'ta bulunan Soylu, kentteki ramazan şenliklerinde Türklerle bir araya geldi. Mauser Caddesi'ndeki Türk esnafı da ziyaret eden Soylu, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Ayasofya Camisi'nde cemaatle sohbet etti.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Almanya'da düzenlenen ramazan etkinliklerine katıldı. Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) davetiyle Stuttgart'ta bulunan Soylu, kentteki ramazan şenliklerinde Türklerle bir araya geldi. Mauser Caddesi'ndeki Türk esnafı da ziyaret eden Soylu, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Ayasofya Camisi'nde cemaatle sohbet etti.