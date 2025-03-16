Süleyman Soylu, Almanya'da Ramazan Etkinliklerinde Türklerle Buluştu

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Almanya'da düzenlenen ramazan etkinliklerine katılarak Türk toplumuyla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 12:54
Süleyman Soylu, Almanya'da Ramazan Etkinliklerinde Türklerle Buluştu

Almanya'daki Ramazan Etkinliklerine Katılım

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Almanya'da düzenlenen ramazan etkinliklerine katılmak üzere Stuttgart'a gitti. Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) davetiyle gerçekleşen etkinliklerde, Soylu Türkiye kökenli vatandaşlarla bir araya geldi.

Türk Esnafını Ziyaret ve Toplumsal Dayanışma

Süleyman Soylu, Mauser Caddesi'ndeki Türk esnafını ziyaret ederek, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Ayasofya Camisi'nde cemaatle sohbet etti. Soylu, bu ziyaretler sırasında birlik, beraberlik ve karşılıklı saygının önemine vurgu yaptı.

Türk Toplumunun Gelişimi

Etkinlikler hakkında açıklamalarda bulunan Soylu, Stuttgart'ta gerçekleştirilen faaliyetlerin Türk toplumu için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Türk vatandaşlarının, iş, eğitim ve sağlık alanlarındaki gelişmelerini takdirle karşıladığını ifade eden Soylu, “Almanya'daki Türkler, gün geçtikçe çok önemli etkinliklerin altına imza atıyorlar.” dedi.

Süleyman Soylu, Türk toplumunun ekonomik ve sosyal anlamda sürekli bir gelişim içerisinde olduğuna dikkat çekerek, “Dünden daha iyi, yarın bugünden çok daha da iyi olacak.” ifadesini kullandı. Gençlerin, değerlerine sahip çıkma konusundaki duyarlılığının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Almanya'da...

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Almanya'da düzenlenen ramazan etkinliklerine katıldı. Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) davetiyle Stuttgart'ta bulunan Soylu, kentteki ramazan şenliklerinde Türklerle bir araya geldi. Mauser Caddesi'ndeki Türk esnafı da ziyaret eden Soylu, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Ayasofya Camisi'nde cemaatle sohbet etti.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Almanya'da...

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Almanya'da düzenlenen ramazan etkinliklerine katıldı. Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) davetiyle Stuttgart'ta bulunan Soylu, kentteki ramazan şenliklerinde Türklerle bir araya geldi. Mauser Caddesi'ndeki Türk esnafı da ziyaret eden Soylu, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Ayasofya Camisi'nde cemaatle sohbet etti.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lübnanlı Dürzi Lider Canbolat'tan Suriye'deki Dürzilere Önemli Uyarı
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rachel Corrie'yi Andı
3
Evliya Çelebi'nin Medine ve Mekke Bölümleri TRT 2'de İzleyiciyle Buluşuyor
4
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi Yaraladı
5
Erzurum'da Kayıp 82 Yaşındaki Adamın Cesedi Bulundu
6
Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Deniz Zaferi Törenlerinin Provası Gerçekleştirildi
7
Külliye'de Ramazan Etkinlikleri ile 'İyilik, Sanatın Olsun' Sergisi Ziyaretçilerini Bekliyor

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı