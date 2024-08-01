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Süleyman Soylu'dan Dokunulmazlığının Kaldırılması Başvurusu

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 09:00
Süleyman Soylu'dan Dokunulmazlığının Kaldırılması Başvurusu

TBMM Başkanı'na Resmi Başvuru

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM Başkanlığına resmi bir başvuruda bulundu. Soylu, yaptığı açıklamada, 40 yıllık siyasi yaşamı boyunca görevleri süresince millete hizmet vermekle sorumlu olduğunu belirtti.

İddialar ve İtirazlar

Soylu, "Hakkımda, görev dönemlerime ilişkin TBMM'de herhangi bir fezleke bulunmamasına rağmen, muhalefet partisi temsilcileri tarafımda çeşitli asılsız iddialarda bulunmuştur" ifadesinde bulundu. Dilekçesinde, siyasetin her zaman iddialar ve ithamlarla karşılaşabileceğini vurguladı.

Sosyal Medya ve Medya Yansımaları

Son bir yıllık süreçte, Soylu aleyhinde toplam 11,500 televizyon haberi, 1,454 gazete haberi ve 628 köşe yazısı çıktığına dikkat çekti. "İçişleri Bakanlığı görevimden ayrıldığımdan bu yana üzerime sistematik bir itibarsızlaştırma kampanyası yürütülmektedir" dedi.

Yasal Süreç ve Hedefler

İçişleri Bakanlığı döneminde yürütülen anti-terör ve suçla mücadele faaliyetlerine değinen Soylu, bu mücadeleleri baltalamaya çalışanlara karşı yasal zeminlerde mücadelenin gerekliliğini vurguladı. "Demokrasiye olan bağlılığım gereği, böyle bir başvurunun yapılmasına ihtiyaç duydum" şeklinde konuştu.

Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle gündeme gelen bu başvuruda, milletin ve devletin çıkarlarını koruma amacını güttüğünü ifade etti.

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