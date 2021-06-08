Süleyman Soylu hangi şirketlerin sahibi? Süleyman Soylu'nun sigorta şirketi karı ne?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sigorta şirketinin devlete bağlı olan kamu kurum ile kuruluşlarında hizmet verdiği iddiasında bulunarak, Soylu’ya ait şirketin beş senede karını 53 katına çıkardığını söylemişti. Özel’in bu iddiaları sonrasında Soylu’ya ait şirket tarafından yapılan açıklamada bu iddialar reddedildi.

Orta ölçekte bir şirketiz

Süleyman Soylu tarafından kurulan Engin Sigorta’dan yapılan açıklamada, büyük holdingler ve THY’le iş yapıldığı iddiaları reddedilirken, Türkiye’de bulunan 15 bin 800 sigorta acentesi içerisinde orta ölçekli bir acente oldukları bildirildi.

İddiaların temeli yok!

Şirket yaptığı açıklamaya rağmen, 1996’dan beri Gaziosmanpaşa ilçesinde faaliyetine devam eden acentenin, bazı gündemlerin içerisine şiddetle çekilmek niyetinde olduklarını, temeli olmayan ve herhangi bir kanıta dayanmayan bazı iftiraları yeniden gündemde gördüklerine üzüldüklerini dile getirdi.

Otomatik çekiliyor

Yapılan açıklamada, sigorta acentelerinin, ana şirkete düzenledikleri poliçeler ile kazandıkları komisyon gelirlerinin dışında bir gelirlerinin olmadığı, acente karının da komisyondan elde edilen gelirden bütün giderlerin düşülmesi ile hesaplandığı belirtildi. Ayrıca açıklamada, “Şirketimizin bahsedilen zamanlarda komisyondan kazanmış olduğu gelirler, giderlerin düşülmemiş hali ile, TL olarak aşağıda yer alan tabloda verilmiş, alakalı senelerin ortalama dolar kuru ile o yıla ait komisyondan elde edilen gelirin dolar türünden tutarı, yine o tabloda paylaşılmıştır. Veriler, ana şirketlerin dijital sistemleri üzerinden otomatik olarak çekilmektedir.” İfadesi de yer aldı.

Yıl Komisyondan elde edilen gelir (TL) Ortalama kur (USD) Komisyondan elde edilen gelir(USD

2013 1.014.203,66 1,90 533.791,40

2014 1.070.831,40 2,18 491.207,06

2015 1.288.536,10 2,72 473.726,51

2016 1.870.329,75 3,01 621.372,01

2017 2.569.872,46 3,64 706.008,92

2018 3.195.325,13 4,81 664.308,76

2019 3.827.408,24 5,67 675.027,91

2020 5.879.406,61 7,01 838.717,06

Yasal haklarını kullanacaklar

Şirket yaptığı açıklamada, “Şirketimiz hakkında çıkan iddiaların gerçek olmadığı paylaşılan tabloda açık bir şekilde görüldüğü gibi, halihazırda Türkiye’de dolar kuru 8.6 seviyelerinde olmakla beraber, 2020 yılına ait gelir, bugünün kuru üstünden hesap edilirse 683 bin 651 dolar olduğu görülüyor. Hakkımızda çıkan iddiaların kaynağı olan haberde yapılan değerlendirme esasen 1996 yılında ki şirket kuruluşu esnasında, ticaret ile alakadar olan herkes tarafından bilinen mali bir zorunluluk olarak bildirilmiş şirket kuruluş sermayesi üstünden yapılıp, yine o değerlendirmenin de gerçek ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

Diğer taraftan; aynı kişiler tarafından gündeme getirilmiş olan “esigortan.net” isimli bir şirketin kurulmasıyla alakalı olarak da hali hazırda ticari herhangi bir faaliyet ya da etkinlik söz konusu değil. Atılan ve atılmaya devam edecek tüm iftiralar karşısında acentemiz, gerekli açıklamaları kamuoyuyla paylaştıktan sonra suç duyurularında bulunarak yasal haklarını kullanacak. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” İfadeleriyle yasal haklarını kullanacaklarını da belirtti.