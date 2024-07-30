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Süleymaniye'de Asayiş Sorunları ve Tepkiler

Süleymaniye'de güvenlik güçlerinin keyfi uygulamaları artarken, yerel liderlerden sert eleştiriler geliyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 19:58
Süleymaniye'de Asayiş Sorunları ve Tepkiler

Irak'ın Süleymaniye Kentinde Güvenlik Sorunları

Irak'ta, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) kontrolündeki Süleymaniye kentinde, güvenlik güçlerinin uygulamaları kamuoyunda büyük tartışmalara yol açtı.

Güvenlik Güçlerinin Keyfi Uygulamaları

Kentte farklı güvenlik birimlerinin son dönemdeki eylemleri, bir çaycının komando güçleri tarafından öldürülmesiyle tekrar gündeme geldi. Bu olay, yerel halk arasında kaygıları artırdı.

Lahur Şeyh Cengi'nin Eleştirileri

KYB lideri Bafıl Talabani'nin partiden uzaklaştırılması sonrası "Halk Cephesi" adında yeni bir oluşum kuran Lahur Şeyh Cengi, yaşanan güvenlik sorunlarına ilişkin konuştu. Cengi, "Süleymaniye'de yaşananlara dünyanın hiçbir bölgesinde rastlayamazsınız. Askeri güçlerin şehir merkezinde halkı tutuklaması ve kaçırması kabul edilemez," dedi.

Yetki Sorunları ve Sorumluluk

Cengi, yasalara göre asayiş güçlerinin sadece yargı kararıyla yakalama yapabileceğini ifade ederek, "Süleymaniye'de asayişin ve polisin yetkisi kalmamış durumda. Komando güçleri şehrin içinde rahatça dolaşıyor," şeklinde konuştu. Ayrıca, Bafıl Talabani'nin çaycının öldürülmesinden bir gün önce komando güçlerini ziyaret ettiğini ve onları tebrik ettiğini vurgulayarak Kubat Talabani'yi de eleştirdi.

Son söz olarak, Cengi, "Halkın konuşma zamanı gelmiştir, bu uygulamalarla devam edemeyiz," dedi.

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