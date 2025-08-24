Süleymaniye'de Talabani Kuzenler Çatışması: 23 Kişi Öldü İddiası

Irak'ın Süleymaniye kentinde 22 Ağustos'ta Bafel Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) güçleri ile kuzeni ve Halk Cephesi lideri Lahor Şeyh Cengi'ye bağlı silahlı grup arasında çıkan çatışmada 23 kişinin öldüğü ileri sürüldü.

Çatışma ve iddialar

KDP'ye bağlı medyada yer alan haberlere göre, Halk Cephesi kaynakları çatışmalarda 20'sinin Lahor Şeyh Cengi'ye bağlı silahlı gruptan, 3'ünün KYB'nin terörle mücadele ve komando güçlerinden olmak üzere toplam 23 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

KYB'ye bağlı medya ise iddiaların aksine, Halk Cephesi lideri Lahor Şeyh Cengi'nin KYB lideri Bafel Talabani'ye suikast hazırlığında olduğu gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını öne sürdü.

KYB'ye bağlı Süleymaniye Polis Müdürlüğü Sözcüsü Serkeft Ahmed, Cengi'nin kaldığı Lalezar Otel'de devlet binalarına saldırı planlandığını belirtti.

Tarafların açıklamaları

Halk Cephesi lideri Cengi'nin abisi Aras Şeyh Cengi, yerel medyaya yaptığı açıklamada 22 Ağustos'ta Lalezar Otel'e yönelik saldırıda "komşu bir ülkeden alınan 120 drone'un kullanıldığı ve bu nedenle birçok kişinin cesedinin yandığı" iddiasında bulundu.

Aras Şeyh Cengi, KYB'ye bağlı 25 bin güvenlik mensubunun 21 Ağustos akşamından itibaren Süleymaniye giriş ve çıkışlarında görevlendirildiğini, Lalezar Otel'e yönelik saldırıda ise 5 bin komando, anti-terör ve asayiş personelinin yer aldığını savundu. Ayrıca, kardeşi Lahor'un IKBY Güvenlik Konseyi üyesi olması nedeniyle yanındaki silahlı korumaların resmi olduğunu ve saldırıya dair bilgi ve belgeleri İngiltere ve ABD makamlarıyla paylaştıklarını belirtti.

Olay sonrası KYB'ye bağlı peşmergelerin Lahor Şeyh Cengi'nin kaldığı otele düzenlediği saldırıların yansımaları ve tarafların karşılıklı açıklamaları sürüyor.

Resmi tepkiler ve siyasal yansımalar

IKBY Başbakanı ve KDP'li Mesrur Barzani, Lalezar'a yönelik saldırının KYB güçleri tarafından gerçekleştirildiğini belirterek "Sorun KYB ile Halk Cephesi arasındadır" değerlendirmesinde bulundu. Barzani, parti kararlarının ve şiddetin yerini yasaların alması gerektiğini vurguladı ve çatışmanın bölgenin istikrarını hedef almaması gerektiğini ifade etti.

KDP ile KYB'ye yakın medya kuruluşlarının karşılıklı haber ve açıklamaları polemiklere yol açtı. KYB'nin resmi sitesi, KDP medyasını KYB aleyhine "yalan ve yanıltıcı haberler" yapmakla suçladı.

Halk Cephesi'nden bir heyet, Erbil'deki IKBY Bağımsız İnsan Hakları Kurumu'na başvurarak akıbeti belli olmayan üyeleri hakkında ciddi soruşturmalar açılmasını talep etti.

Ne olmuştu?

21 Ağustos akşamı, KYB’nin eski eşbaşkanı ve Halk Cephesi lideri Lahor Şeyh Cengi (Talabani) hakkında Süleymaniye mahkemesinde tutuklama kararı çıktığı yönünde haberler yayıldı; şehir giriş-çıkışları kapatıldı ve merkezde yoğun güvenlik önlemleri gözlemlendi. Lahor Şeyh Cengi'nin ofisinden KYB lideri Bafel Talabani'nin "yeni bir senaryo peşinde olduğu" suçlaması yapıldı.

22 Ağustos gecesi saat 02:30 sularında KYB'ye bağlı komando, anti-terör ve asayiş birlikleri Lalezar Otel'e ağır silahlarla saldırdı. Yaklaşık üç saat süren çatışmalar sabah 06:00'ya kadar devam etti ve operasyon, Lahor Şeyh Cengi ile kardeşi Polat Cengi ve yaklaşık 180 adamının yakalanmasıyla son buldu.