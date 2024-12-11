Süleymaniye’deki Suriyeliler, Baas Rejiminin Çöküşünü Tatlılarla Kutladı

Süleymaniye’deki Suriyelilerden Sevinç Dolu Kutlama

Irak’ın Süleymaniye kentinde yaşayan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin çöküşünü kutlamak amacıyla vatandaşlara tatlı dağıttı. Bu anlamlı etkinlik, kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Barike Kampı sakinleri tarafından gerçekleştirildi.

Dalya Abdullah'dan Umut Dolu Mesajlar

Barike Kampında yaşayan 18 yaşındaki Dalya Abdullah, uzun yıllar süren göç hayatının ardından evine ve topraklarına kavuşma hayalini dile getirdi. Abdullah, AA muhabirine verdiği mülakatta, göç ettikleri zamandan bu yana 12 yıl geçtiğini belirterek, "Herkes Suriye’de olanlardan mutlu. Biz Suriye’ye gitmek istiyoruz. Güvenliğin sağlandığını görmeyi ümit ediyoruz. Esed sonrası ülkenin iyi olacağını ve geri dönmeyi umuyorum," dedi.

Macid Halil'in Sevinci

Kampta öğretmenlik yapan Macid Halil, Baas rejiminin çöküşünü büyük bir sevinçle karşıladığını anlattı. Halil, "2011’deki savaşta Baas rejimi binlerce Suriyeliyi öldürdü. Bugün ise rejimin yıkılışını tatlı dağıtarak kutluyoruz. Özgür, barışçıl bir Suriye’nin kurulmasını ve tekrar evlerimize kavuşmayı diliyorum," ifadelerini kullandı.