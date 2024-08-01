Sultan 2. Bayezid Vakfı'ndan 150 Çocuğa Sünnet Töreni

Sultan 2. Bayezid Vakfı'ndan Anlamlı Etkinlik

Sultan 2. Bayezid Vakfı'nın vakfiyesi doğrultusunda gerçekleştirilen hayır etkinliği kapsamında, Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 150 çocuk için sünnet töreni düzenlendi.

Üsküdar Meydanı'nda Başlayan Tören

Tören, Üsküdar Meydanı'nda gerçekleştirildi. Burada çocuklar, Aziz Mahmud Hüdayi Camisi ve türbesini ziyaret ederek dua ettiler. Ardından aileler ile birlikte convoy eşliğinde Üsküdar Valide Sultan Gemisi'ne geçildi.

İstanbul Vakıflar Müdürü'nden Açıklamalar

Törende bir konuşma yapan İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürü Arif Özsoy, vakfiyede yalnızca 40 çocuğun sünnet edilmesinin öngörüldüğünü ancak ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına öncelik verdiklerini ifade etti.

Özsoy, sünnet programına 150 ailenin başvuruda bulunduğunu ve tüm çocukların mutlu olması için gerekli düzenlemelerin yapıldığını belirtti. Özsoy, "Sünnette altın olmayınca olmaz, dedik. Çocuklarımızın tamamına birer altın vereceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu imkanı sağlayan Üsküdar Belediyesi ve ekiplerine de gönülden teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Eğlenceli Boğaz Turu

Törenin ardından çocuklara Boğaz turu eşliğinde çeşitli ikramlar ve hediyeler dağıtıldı. Herkes eğlenceli anlar yaşadı.