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Sultanahmet'te Şüpheli Çanta Alarmı: Tramvay Seferleri Durduruldu

Sultanahmet'teki şüpheli çanta nedeniyle tramvay seferleri durduruldu, bomba imha ekipleri olaya müdahale etti.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 20:55
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 20:55
Sultanahmet'te Şüpheli Çanta Alarmı: Tramvay Seferleri Durduruldu

Sultanahmet'te Güvenlik Alarmı

Sultanahmet tramvay durağında meydana gelen bir olay, bölgedeki ulaşımı olumsuz etkiledi. Şüpheli bir çanta olduğu ihbarı üzerine, hemen polis ekipleri duruma müdahale etmek üzere sevk edildi.

Olay Tüm Detaylarıyla

Güvenlik önlemleri kapsamında çevreye şerit çekilerek önlem alındı. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, çantayı güvenli bir mesafeden fünyeyle patlattı. Patlatma işlemi sırasında çantadan elbise çıktığı tespit edildi. Tramvay Seferleri Normalleşti

Olayın ardından, tramvay seferleri bir süre durdurulmuştu. Ancak, uzman ekiplerin çalışmaları tamamladıktan sonra ulaşım tekrar normale döndü.

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