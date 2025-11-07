Sultanbeyli Belediyesi'nden fırın ve pastanelere sıkı denetim: 228 iş yeri incelendi

Sultanbeyli Zabıta ekipleri, 17 ekip ve 57 personelle 228 fırın, unlu mamul ve pastaneyi denetledi; hijyene uymayan 45 iş yerine ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 13:50
Sultanbeyli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gıda güvenliği ve halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini artırdı.

Denetim kapsamı ve sonuçlar

Sabah saat 05.30'da harekete geçen zabıta ekipleri, 17 ekip aracı ve 57 personel ile eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Ekmek fırını, unlu mamuller ve pastane unvanıyla faaliyet gösteren 228 iş yeri titizlikle kontrol edildi.

Denetimlerde hijyen, gramaj, fiyat tarifesi ve ruhsat şartlarına uygunluk kriterleri tek tek incelendi. Temizlik ve hijyen şartlarına uymadığı gerekçesiyle 45 iş yerine, 1608 Sayılı Kanun hükümlerince cezai işlem uygulandı. 151 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Tüm iş yerlerine, vatandaş sağlığını korumak amacıyla hijyen, gramaj, fiyat tarifesi ve ruhsat şartlarına uymaları yönünde gerekli uyarılar yapıldı.

Belediye Başkanı'nın değerlendirmesi

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Üretimden sofraya gıda güvenliği ve hemşehrilerimizin sağlığı kırmızı çizgimiz. Denetimlerimize aralıksız devam edeceğiz" dedi.

Tombaş, amacın kimseyi cezalandırmak olmadığını; ilçedeki tüm işletmelerin yasalara uygun, sağlıklı ve güvenilir hizmet vermesini sağlamak olduğunu belirtti. Ayrıca, yasalara uymayanlarla ilgili hukuki süreçlerin devam edeceğini ve kurallara uyan işletmecilere teşekkür etti.

